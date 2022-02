W niedzielę przypada 70. rocznica objęcia tronu królowej przez Elżbietę II, ale główne obchody jubileuszowe odbędą się w czerwcu. Zgodnie zapowiedziami, bez wielkich fanfar, królowa świętuje dziś w swojej posiadłości w Sandringham we wschodniej Anglii.

Wielka Brytania pamięta o jubileuszu królowej Elżbiety II / NEIL HALL / PAP/EPA

Z okazji rocznicy Pałac Buckingham opublikował wykonane kilka dni temu zdjęcie królowej z czerwoną skrzynką, w której przesyłane są dla niej wszystkie oficjalne dokumenty, oraz nagranie wideo, gdy jej prywatny sekretarz przekazuje jej kolejne dokumenty.



W sobotę wieczorem, w przeddzień rocznicy, królowa opublikowała oświadczenie, w którym powtórzyła swoją obietnicę z 1947 roku, iż całe swoje życie poświęci służbie krajowi, podziękowała za wsparcie, które otrzymuje oraz - co spotkało się ze szczególnie dużym oddźwiękiem - wyraziła życzenie, by księżna Camilla, żona następcy tronu księcia Karola, gdy ten kiedyś przejmie panowanie, miała tytuł "królowej małżonki", a nie jak do tej pory sugerowano, "księżnej małżonki".





Życzenia od księcia Karola

Książę Karol nawiązał do tego w przesłanych życzeniach. Poświęcenie królowej dla dobra wszystkich ludzi budzi z każdym rokiem coraz większy podziw. Jesteśmy głęboko świadomi zaszczytu, jaki stanowi życzenie mojej matki. Gdy wspólnie staraliśmy się służyć i wspierać Jej Królewską Mość oraz ludzi z naszych społeczności, moja kochana żona była dla mnie przez cały czas niezłomnym wsparciem - napisał.



Wyrazy uznania dla królowej przesłali m.in. premier Boris Johnson, jego poprzednicy, lider opozycji i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.



Składam hołd jej wieloletniej służbie i z niecierpliwością czekam, aż zbierzemy się razem jako kraj, aby latem uczcić jej historyczne panowanie" - napisał na Twitterze Johnson. Jego bezpośrednia poprzedniczka Theresa May określiła Elżbietę II jako "niezwykłą kobietę, która poświęciła swoje życie służbie dla swojego ludu i naszej rodziny narodów". "Nie może być lepszego przykładu godnego wykonywania obowiązków i służby publicznej - stwierdził z kolei David Cameron.



Lider opozycji Keir Starmer oświadczył, że chciałby wyrazić "najgłębsze podziękowania" za 70 lat "niezrównanej służby publicznej". Jej Królewska Mość jest jedną z najważniejszych i najbardziej stałych w ciągle zmieniającym się świecie, reprezentując bezpieczeństwo i stabilność naszego kraju, podczas wzlotów i upadków w ciągu ostatnich siedmiu dekad - dodał.



Z kolei w przesłanej z Białego Domu depeszy napisano, że królowa w ciągu swojego 70-letniego panowania "wzmocniła więzy przyjaźni, wspólne ideały i wiarę w demokrację, które na zawsze łączą nasze kraje".





Od 1952 roku jako królowa

Księżniczka Elżbieta została królową Elżbietą II 6 lutego 1952 roku w momencie śmierci swojego ojca, króla Jerzego VI. Jest pierwszym brytyjskim monarchą w historii obchodzącym 70-lecie panowania.



Główne obchody Platynowego Jubileuszu zaplanowane są na przedłużony pierwszy weekend czerwca. Podobnie miało miejsce w przypadku wszystkich wcześniejszych okrągłych jubileuszy, co po części wynika z faktu, że jest wówczas większa szansa na ładną pogodę, a po części z tego, iż data objęcia tronu - 6 lutego - jest jednocześnie rocznicą śmierci jej ojca, więc królowa zwykle spędza ten dzień prywatnie.