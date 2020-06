5-letnia Inga zaginęła w trakcie rodzinnej imprezy w Niemczech w 2015 roku. Teraz śledztwo w sprawie jej zniknięcia zostało wznowione. Nowe dowody świadczą o tym, że dziewczynka mogła zostać uprowadzona przez tego samego mężczyznę, który mógł porwać małą Brytyjkę Madeleine McCann. Chodzi o skazanego wcześniej za pedofilię Niemca Christiana Brücknera.

5-letnia Inga / pap/epa/ SAXONY ANHALT POLICE /

5-letnia Inga zaginęła w 2015 roku prawdopodobnie, kiedy poszła do lasu po drewno na ognisko, organizowane w trakcie rodzinnej imprezy w Dolnej Saksonii. Media za naszą zachodnią granicą już nazwały ją "Niemiecką Maddie", ponieważ jej przypadek przypomina tragiczną historię uprowadzonej w 2007 roku w Portugalii małej Brytyjki - Maleleine McCann.

Mała Madeleine McCann / METROPOLITAN POLICE / PAP/EPA

Dochodzenie w sprawie zaginięcia Ingi zostało wznowione - bo jak pisze Sky News - nowe dowody świadczą o tym, że mogła zostać uprowadzona przez tego samego człowieka, który najprawdopodobniej stoi za porwaniem 3-letniejMadeleine. Chodzi o 43-letniego Christiana Brücknera, skazanego wcześniej za pedofilię.

Mężczyzna przebywał w tej samej miejscowości i w tym samym czasie, kiedy w 2007 roku zaginęła Madeleine. Był także widziany w pobliżu miejsca, gdzie zniknęła 5 lat temu zniknęła Inga.

Według Sky News, Christian Brückner był już wcześniej brany pod uwagę przez niemieckich śledczych jako potencjalny porywacz Ingi. Jego samochód stał na parkingu niecały kilometr od miejsca, w którym Inga była widziana po raz ostatni. Dziewięć miesięcy później w trakcie przeszukania jego mieszkania policja znalazła zdjęcia pedofilskie oraz dziecięce ubrania, choć on sam nie był ojcem i nie miał małych dzieci w rodzinie. 43-latek nie miał alibi na dzień, w którym Inga zniknęła bez śladu. Śledztwo jednak niczego nie wykazało i zostało umorzone.

Nowe zdjęcia i informacje wskazują na to, że to Christian Brückner może być tajemniczym mężczyzną widzianym cztery razy w pobliżu hotelu, w jakim rodzina McCannów zatrzymała się podczas wakacji w Portugalii. Świadkowie opisywali wtedy mężczyznę o blond włosach i z zarostem w kolorze miedzi. Opis ten pasuje do Brücknera.

Zdjęcie podejrzewanego Niemca z policyjnych kartotek / CARABINIERI / HANDOUT / PAP/EPA

Ponadto brytyjski The Guardian pisze, że mężczyzna może być odpowiedzialny także za zniknięcie w Portugalii 6-letniego Niemca w 1996 roku. Chłopiec zaginął na plaży w Algarve. W tej miejscowości Niemiec zajmował się włamywaniem do pokoi hotelowych i domów wynajmowanych przez turystów na wakacje.

43-latek siedzi obecnie za kratkami. W więzieniu w Kilonii odsiaduje wyrok 7 lat za gwałt na 72-letniej Amerykance, do którego doszło w Praia Da Luz w Portugalii w 2005 roku - na 18 miesięcy przed zniknięciem Madeleine McCann. Brückner włamał się do domu 72-letniej kobiety, znęcał się nad nią i zgwałcił - wszystko zarejestrował kamerą.

Christian Brückner pierwszy raz został skazany, gdy miał 17 lat. Od tego czasu co jakiś czas był skazywany za różne przestępstwa, w tym także napaść seksualną na dzieci.