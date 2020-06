Brytyjskie media publikują więcej szczegółów na temat Niemca podejrzanego o porwanie i zabójstwo Madeleine McCann. Mężczyzna odsiaduje obecnie wyrok 7 lat więzienia w Kilonii, na Wybrzeżu Bałtyckim. Trzyletnia Brytyjka zniknęła podczas rodzinnych wakacji w Portugalii w 2007 roku. Brytyjska policja podchodzi do najnowszych rewelacji bardzo ostrożnie.

Rodzice porwanej Madeleine w 2012 roku / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Niemiecki wymiar sprawiedliwości jest przekonany, że Madeleine McCann nie żyje, a podejrzanym o jej uprowadzanie i zabójstwo jest 43-letni Christian Brueckner. Mężczyzna skazany został na 7 lat pozbawienia wolności za gwałt popełniony na 72-letniej kobiecie. Dwa lata temu miał pochwalić się znajomemu, że to on był sprawcą porwania dziewczynki. Pokazał mu także film z nagraniem ataku na starszą Amerykankę. Informacje te zostały przekazane niemieckiej policji.

Po wysunięciu aktu oskarżenia i procesie sądowym mężczyzna trafił za kratki. Wiadomo, że przebywał w Portugalii w czasie uprowadzania Madeleine. Godzinę przed jej zniknięciem przeprowadził rozmowę telefoniczną, z jak dotąd niezidentyfikowaną osobą, a dzień później przerejestrował na inne nazwisko jeden ze swoich dwóch samochodów. W 2008 roku Brueckner został przesłuchany przez portugalską policje, ale dopiero teraz stał się osobą podejrzaną o uprowadzenie Madeleine.

Uprowadzenie Madeleine McCann. Kto, gdzie i w jaki sposób?

Ponieważ wielokrotnie w przeszłości pojawiały się tzw. przełomy w dochodzeniu w sprawie zniknięcia Madeleine McCann, brytyjscy śledczy podchodzą do najnowszych informacji ostrożnie. Nadal prowadzą postępowanie jako poszukiwanie zaginionej osoby. Niemiecka policja mówi wprost - o zabójstwie. Istnieje możliwość, że w przypadku postawienia zarzutów jednej osobie, znajdą się kolejne, które dotychczas trudno było powiązać ze sprawą. Między innymi dlatego policja na Wyspach wydała specjalne oświadczenie, wzywające do udzielania informacji, które mógłby doprowadzić do rozszerzenia dochodzenia.

Mała Madeleine została uprowadzona z pokoju hotelowego, w czasie gdy jej rodzicie jedli kolację w pobliskiej restauracji. Oni sami nie udzielają teraz wywiadów. Nie chcą kierować uwagi mediów na siebie, ani absorbować pracy policji. Według doniesień, jakie ukazały się w brytyjskich mediach, śledczy w Niemczech wiedzą w jaki sposób dziewczynka została zamordowana.

Maraton dochodzeniowy ws. Madeleine McCann

Dochodzenie w sprawie Madeleine McCann z drobnymi przerwami trwa od 13 lat. Kosztowało ponad 12 milionów funtów. Wciąż nie ma definitywnych dowodów na to, czy dziewczynka nie żyje - nigdy nie znaleziono jej ciała. Nikt też nie przyznał się do popełnienia tej zbrodni.

Według doniesień, podejrzany ma na koncie wiele przestępstw natury seksualnej, w tym popełnionych na dzieciach, gdy był nastolatkiem. Niemiecka policja zabezpieczyła oba pojazdy, które należały do niego w 2007 roku - przerobionego na mobilny kemping WV Westfalia i Jaguara XJR6. Niemieccy śledczy są przekonani, że jeden z tych pojazdów został użyty w trakcie porwania Madeleine.