Zatrzymany w sobotę w Dublinie mężczyzna jest w kręgu osób podejrzanych w ramach śledztwa dotyczącego śmierci 39 osób, których ciała znaleziono w ubiegłym tygodniu w ciężarówce w hrabstwie Essex - poinformowała w poniedziałek brytyjska policja.

Miejsce znalezienia ciężarówki / STEFAN ROUSSEAU / PAP/PA

"Mężczyzna zatrzymany przez irlandzką policję w porcie w Dublinie w sobotę 26 października jest w kręgu osób podejrzanych w ramach śledztwa dotyczącego zabójstwa 39 osób, znalezionych martwych w ciężarówce w Purfleet w środę 23 października" - przekazała policja w Essex. Nie postawiono mu na razie formalnie zarzutów.



Ujęty w sobotę mężczyzna jest piątą osobą zatrzymaną w tej sprawie. W niedzielę policja z Essex poinformowała, że troje zatrzymanych w Wielkiej Brytanii zostało wypuszczonych z aresztu za kaucją. Jak podano w oświadczeniu, 38-letni kobieta i mężczyzna z Warrington w hrabstwie Cheshire zostali zwolnieni do 11 listopada, a 48-letni mężczyzna z Irlandii Północnej - do 13 listopada. Byli przesłuchiwani w związku z podejrzeniami o przemyt ludzi i zabójstwo.



W sobotę w związku ze sprawą zarzuty postawiono 25-letniemu Maurice'owi Robinsonowi, kierowcy ciężarówki. Usłyszał 39 zarzutów nieumyślnego spowodowania zabójstwa, zarzut handlu ludźmi, prania pieniędzy i udziału w zmowie w celu ułatwiania nielegalnej imigracji.



Choć początkowo informowano, że 31 mężczyzn i osiem kobiet, których ciała znaleziono w naczepie ciężarówki, to Chińczycy, obecnie brytyjska policja nie wyklucza, że mogą wśród nich być Wietnamczycy. Wątpliwości pojawiły się, gdy wiele rodzin z Wietnamu wyraziło obawy, że wśród ofiar są ich bliscy. Wietnamska policja pobrała w niedzielę od tych rodzin próbki DNA. Brytyjczycy współpracują w tej sprawie z wietnamską dyplomacją.



W poniedziałek rząd w Hanoi poinformował, że Wielka Brytania wysłała do strony wietnamskiej dokumenty dotyczące czterech ofiar. Jak podano na stronie internetowej rządu, wiceszef MSZ Bui Thanh Son powiedział dziennikarzom, że dokumenty przekazano ministerstwu bezpieczeństwa publicznego w celu weryfikacji. "Ministerstwo spraw zagranicznych opracowuje dokumentację dotyczącą potencjalnych ofiar, ale na razie nie ma podstaw, by potwierdzić, że wśród ofiar są obywatele Wietnamu" - dodano.



Ciężarówkę ze zwłokami w naczepie znaleziono w nocy z wtorku na środę w parku przemysłowym w południowo-wschodniej Anglii. Na razie nie udało się wyjaśnić, dlaczego ludzie ci znaleźli się w pojeździe.