65-letni mieszkaniec Lublina padł ofiarą oszustów działających na rynku kryptowalut. Za namową rzekomego doradcy zainstalował na swoim komputerze "zdalny pulpit". Stracił prawie 160 tys. złotych, wszystkie oszczędności.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mechanizm działania oszustów był taki sam, jak w innych podobnych przypadkach. Sprawcy najpierw wzbudzili zaufanie 65-latka i kusili go możliwością dużego zysku. Potem rzekomy broker polecił mężczyźnie zainstalowanie programu do zdalnej obsługi, co pozwoliło oszustom na swobodny dostęp do oszczędności 65-latka.

Pokrzywdzony stracił łącznie niespełna 160 tysięcy złotych - poinformował nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik Komedy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policjanci apelują o rozwagę przy próbach inwestycji i o ostrożność w kontaktach z osobami, które proponują szybki i wysoki zysk. Nie zgadzajmy się na instalowanie na komputerze aplikacji dającej możliwość zdalnego kierowania urządzeniem, nawet jeśli rzekomy doradca inwestycyjny zapewnia, że jest to bezpieczne i jednocześnie konieczne do inwestowania; nie ulegajmy presji i nie działajmy pod wpływem chwili - radzą funkcjonariusze.