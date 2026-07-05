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W obwodzie niżnonowogrodzkim w Rosji doszło do awarii kolei linowej nad Wołgą. W zatrzymanych na wysokości kabinach utknęło 16 osób, w tym czworo dzieci. Akcję ratunkową przeprowadzono ewakuując pasażerów po linie.

Do incydentu doszło na kolei linowej łączącej Niżny Nowogród z miastem Bor - informuje serwis Meduza. Jak poinformowało regionalne Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (MChS), w wyniku nagłego zatrzymania się kolei na wysokości w kabinach utknęło 16 osób, w tym czworo dzieci.

Służby ratunkowe przystąpiły do akcji ewakuacyjnej. Według informacji przekazanych przez MChS, pasażerowie musieli opuszczać kabiny, zjeżdżając po linie na ziemię. Cała operacja przebiegła pod nadzorem ratowników i została udokumentowana na nagraniach opublikowanych przez służby.

Według wstępnych ustaleń, do „nieprzewidzianej sytuacji” na kolei linowej doszło z powodu złych warunków pogodowych.

Szczegóły dotyczące awarii nie zostały na razie podane do publicznej wiadomości.

Kolej linowa nad Wołgą działa od 2012 roku. Ma długość 3661 metrów i jest wykorzystywana zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Lokalne władze podkreślają, że kolej pozwala znacznie skrócić czas podróży między Niżnym Nowogrodem a Borem.