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15-latka uznana za zmarłą obudziła się w trumnie podczas własnego pogrzebu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 12 października (17:57)

Yuleidy Ixcotoyac, 15-letnia mieszkanka Gwatemali, została uznana za zmarłą po tym, jak straciła przytomność w samochodzie. Osiem godzin później, podczas własnego czuwania pogrzebowego, dziewczyna niespodziewanie otworzyła oczy i usiadła w trumnie, wywołując szok i niedowierzanie wśród bliskich.

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15-latka uznana za zmarłą obudziła się w trumnie podczas własnego pogrzebu
fot. Shutterstock /materiały udostępnione
  • 15-letnia Yuleidy Ixcotoyac została uznana za zmarłą bez konsultacji z lekarzem i umieszczona w trumnie.
  • Podczas czuwania pogrzebowego dziewczyna otworzyła oczy i usiadła, wprawiając rodzinę w osłupienie.
  • Rodzina uznała jej powrót do życia za cud, a dziewczyna obecnie dochodzi do siebie w domu.
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Uznana za zmarłą bez konsultacji z lekarzem

Do dramatycznych wydarzeń doszło w miejscowości El Jocote w Gwatemali. Wczesnym rankiem 10 października Yuleidy Ixcotoyac straciła przytomność podczas jazdy samochodem z ojcem do centrum medycznego. Abraham Ixcotoyac, ojciec dziewczyny i pastor ewangelicki, zatrzymał pojazd i sprawdził, czy córka oddycha oraz, czy ma wyczuwalny puls. Nie znajdując oznak życia, uznał, że jego córka zmarła.

Rodzina nie skonsultowała się z lekarzem ani nie uzyskała aktu zgonu, lecz od razu zakupiła trumnę i rozpoczęła przygotowania do czuwania pogrzebowego w domu.

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Szok podczas czuwania pogrzebowego

Około godziny 14:30 w domu rodziny zgromadzili się bliscy, by pożegnać Yuleidy. W pewnym momencie matka dziewczyny, Lesvia Rios, pochylając się nad trumną, zauważyła ruch. Ku zaskoczeniu wszystkich, 15-latka otworzyła oczy i usiadła w trumnie. Wzruszona matka relacjonowała lokalnym mediom, że przez cały czas wierzyła, iż jej córka żyje.

Obecni na czuwaniu natychmiast podali dziewczynie wodę i pomogli jej wydostać się z trumny. Całe wydarzenie zostało uwiecznione na nagraniu, które szybko rozprzestrzeniło się w internecie.

Dziewczyna opowiada o swoim doświadczeniu

Yuleidy opisała momenty poprzedzające utratę przytomności: „Moje serce zaczęło bardzo boleć, czułam ciężar, a potem straciłam świadomość, jakbym zemdlała”. Nastolatka podkreśliła, że uważa swój powrót do życia za cud i jest wdzięczna za wszystko, co ją spotkało.

Ojciec dziewczyny potwierdził, że nie dotarli do kliniki, a decyzję o śmierci córki podjął na podstawie braku pulsu i oddechu.   

Obecnie 15-latka przebywa w domu i dochodzi do siebie.

źródło: dailystar.co.uk


Źródło: RMF24

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