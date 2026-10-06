Znalazł się na liście „wrogów Ukrainy”. Szefowa MSZ staje w obronie węgierskiego piłkarza

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Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban potępiła „stygmatyzację oraz groźby kierowane pod adresem węgierskiego piłkarza Milosa Kerkeza i opozycyjnego posła Balazsa Hidveghiego przez ukraiński serwis internetowy Myrotworec” - przekazała we wtorek agencja MTI.

Kerkez wraz ze swoim ojcem trafili na listę „wrogów Ukrainy” po przegranym przez Węgry 0:1 meczu Ligi Narodów z Ukrainą właśnie, który odbył się w miniony piątek.

Ojciec piłkarza zamieścił nagranie z utworem rosyjskich raperów

Spotkanie zakończyło się w napiętej atmosferze po tym, gdy ukraiński zawodnik otrzymał czerwoną kartkę. Kerkez starł się słownie z innym ukraińskim zawodnikiem, a następnie obaj zostali ukarani żółtymi kartkami.

Po meczu ojciec piłkarza udostępnił na Instagramie nagranie ze zdarzenia, dodając utwór rosyjskiej grupy rapowej. Hidveghi określił następnie mianem hańby fakt, że węgierskie MSZ nie wstawiło się za Kerkezem i jego ojcem.

Reakcja szefowej MSZ Węgier

Minister Orban potępiła we wpisie na Facebooku „stygmatyzację, umieszczenie na „czarnej liście” oraz groźby kierowane pod adresem węgierskiego piłkarza i opozycyjnego posła Balazsa Hidveghiego”.

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Szefowa węgierskiej dyplomacji zapewniła, że przeprowadziła liczne konsultacje z „władzami Ukrainy, Węgierskim Związkiem Piłki Nożnej, ambasadą oraz współpracownikami, aby dopilnować, by wszystkie zaangażowane strony podjęły działania w swoich obszarach kompetencji w celu rozwiązania tej sytuacji”.

Orban podkreśliła przy tym, że ukraiński serwis Myrotworec nie jest oficjalnym kanałem ukraińskiego rządu i nie jest jasne, kto dokładnie nim zarządza.