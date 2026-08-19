Złe miłego początki. Iga Świątek w ćwierćfinale po pokazie siły

RMF24

Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu i rozstawiona z numerem siódmym polska tenisistka wygrała z Francuzką Diane Parry 6:3, 6:3. Amerykański turniej jest ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku.

Iga Świątek w sierpniu zachwyca formą. Do Cincinnati przyjechała z Toronto, gdzie wywalczyła pierwszy w 2026 roku tytuł.

Parry dobrze zaczęła, ale Świątek pozbawiła ją złudzeń

Jej dzisiejsza rywalka Diane Parry zajmuje w rankingu 66. miejsce. Przed meczem trudno było oczekiwać, że tak dysponowanej Polce sprawi większe kłopoty. Francuzka zaczęła pojedynek jednak bardzo dobrze: w pierwszym gemie przełamała Polkę.

Ci, którzy liczyli na sensację, musieli być zawiedzeni: Świątek odpowiedziała wygraniem czterech gemów z rzędu.

Nieco emocji przyniósł ostatni gem, w którym Polka serwowała na zwycięstwo w partii. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wykorzystała dopiero trzecią piłkę setową, a w międzyczasie musiała też bronić break pointa. Ostatecznie wygrała w I secie 6:3.

Drugi set również zaczął się gema dla Parry, natomiast Świątek tym razem odpowiedziała wygraniem aż pięciu kolejnych. Polka mogła szybciej zamknąć spotkanie, ale kilka błędów spowodowało, że rywalka odrobiła jedno przełamanie i zbliżyła się na 3:5. W kolejnym gemie Francuzka nie utrzymała jednak podania, co oznaczało wygraną Świątek 6:3.

Okazja do pomszczenia Polek

Kolejną rywalką świątek będzie w czwartek albo wiceliderka rankingu Kazaszka Jelena Rybakina, albo Rosjanka Diana Sznajder (14.).

To oznacza, że Polka będzie miała okazję pomścić, którąś z rodaczek. W 3. rundzie bowiem Rybakina wygrała z Magdaleną Fręch, a Sznajder z Mają Chwalińską.

Impreza w Cincinnati jest ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia.

Wynik meczu 1/8 finału: Iga Świątek (Polska, 7) - Diane Parry (Francja) 6:3, 6:3.