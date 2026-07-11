Zgodził się na mniejszą sumę. Gwiazdor NBA zarobi 252 miliony dolarów

RMF24

Victor Wembanyama przedłużył kontrakt z San Antonio Spurs. Francuski koszykarz w ciągu pięciu lat zarobi 252 miliony dolarów - donosi telewizyjna stacja ESPN.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to największy kontrakt w historii teksańskiego klubu, który w minionym sezonie wystąpił w wielkim finale NBA (przegrał z New York Knicks Jeremy'ego Sochana 1-4).

Spurs także poinformowali o przedłużeniu kontraktu, ale nie podali ani jego długości, ani żadnych kwot.

Agencja AP, powołując się na anonimowe źródła, relacjonowała, że Wembanyama mógł wynegocjować nawet powyżej 300 mln dolarów, ale zgodził się na mniejszą sumę, aby klub mógł zachować elastyczność i zadbać o rozwój młodego pokolenia, oferując im w przyszłości wyższe umowy.

22-letni Francuz to jeden z największych koszykarskich talentów na świecie. W minionym sezonie został uznany za najlepszego defensywnego zawodnika całej ligi.