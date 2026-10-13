Zaczęli po pierwszej w nocy. Koszmar piłkarzy Bayernu w Norwegii

RMF24

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Piłkarze Bayernu Monachium zostali „owacyjnie” powitani w norweskim Stavanger przed meczem Ligi Mistrzów. Kibice miejscowego Vikinga zakłócili im spokój, odpalając fajerwerki w przedmeczową noc.

Według dziennika „Bild” w nocy, ok. 20 godzin przed pierwszym gwizdkiem w spotkaniu Vikinga z Bayernem, nieznane osoby odpalały fajerwerki, race i petardy przed hotelem, w którym zatrzymała się ekipa niemiecka.

„Koncert” rozpoczął się ok. godz. 1.15 i trwał dwie minuty, a jego odgłosy miały być słyszalne nawet w położonym w znacznej odległości porcie. Policja miała nie interweniować.

Agencja prasowa DPA zwróciła także uwagę na inne niekorzystne dla Bayernu okoliczności. Zespół z Monachium dopiero po raz drugi zagra na całkowicie sztucznej nawierzchni.

Poprzednio taka sytuacja miała miejsce 22 listopada 2006 roku, kiedy Monachijczycy w Moskwie zremisowali ze Spartakiem 2:2.