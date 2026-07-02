RMF24

W 3. rundzie Wimbledonu Iga Świątek zagra albo z rozstawioną z numerem 29. Alexandrą Ealą z Filipin, albo z Australijka Mayą Joint.

34-letnia Pliskova jest finalistką Wimbledonu z 2021 roku. W 2017 roku przez osiem tygodni była liderką rankingu, obecnie zajmuje w nim 73. miejsce. Z powodu kontuzji straciła cały sezon 2025. Świątek ma z nią bilans 3-0. Ostatni raz grały ze sobą trzy lata temu w Montrealu.

We wtorek na otwarcie turnieju Polka wygrała po trudnym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3.

Wynik meczu 2. rundy gry pojedynczej: Iga Świątek (Polska, 3) - Karolina Pliskova (Czechy) 6:1, 6:3.

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