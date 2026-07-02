RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Pewne zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (15:56)

Iga Świątek wygrała z czeską tenisistką Karoliną Pliskovą 6:1, 6:3 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Spotkanie trwało 69 minut.

Pewne zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie
Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimvledonu, fot. Stephen Chung/Xinhua News/East News /East News

W 3. rundzie Wimbledonu Iga Świątek zagra albo z rozstawioną z numerem 29. Alexandrą Ealą z Filipin, albo z Australijka Mayą Joint.

34-letnia Pliskova jest finalistką Wimbledonu z 2021 roku. W 2017 roku przez osiem tygodni była liderką rankingu, obecnie zajmuje w nim 73. miejsce. Z powodu kontuzji straciła cały sezon 2025. Świątek ma z nią bilans 3-0. Ostatni raz grały ze sobą trzy lata temu w Montrealu.

We wtorek na otwarcie turnieju Polka wygrała po trudnym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3.

Wynik meczu 2. rundy gry pojedynczej: Iga Świątek (Polska, 3) - Karolina Pliskova (Czechy) 6:1, 6:3.

Wkrótce więcej informacji

Źródło: RMF24
Tagi: Iga Świątek wimbledon

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: