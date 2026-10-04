Walka trwała 95 sekund. Tak Gołota pisał historię w starciu z Lewisem

RMF24

4 października 1997 roku Andrzej Gołota zmierzył się z Lennoxem Lewisem w walce o pas mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Polak został zdemolowany w rekordowym czasie.

Pojedynek odbył się w Atlantic City w Stanach Zjednoczonych. Dla Gołoty była to pierwsza walka o mistrzostwo świata federacji WBC w królewskiej kategorii wagowej. Jego rywalem był Brytyjczyk Lennox Lewis, jeden z najwyżej notowanych pięściarzy wagi ciężkiej tamtego okresu.

Gołota przystępował do starcia po dwóch głośnych, choć zakończonych dyskwalifikacją, walkach z Riddickiem Bowe’em. Mimo kontrowersyjnych porażek zyskał wówczas ogromną rozpoznawalność w USA i otrzymał szansę walki o tytuł.

Lewis znokautował Polaka w 95 sekund

Starcie trwało zaledwie 1 minutę i 35 sekund. Lewis od początku przejął inicjatywę, a po serii celnych ciosów posłał Gołotę na deski. Polak nie był w stanie kontynuować pojedynku, a sędzia przerwał walkę.

Lewis w rozmowie z magazynem „The Ring”, zdradził nietypowe kulisy tamtego wieczoru. Jak relacjonował, przed walką odczuwał skutki ostrego posiłku przygotowanego przez matkę.

Brytyjczyk miał zdecydować, że chce jak najszybciej rozstrzygnąć pojedynek, by po zejściu z ringu udać się do toalety. Według jego relacji dodatkowo zdenerwowało go zachowanie Gołoty tuż przed rozpoczęciem starcia.

Lewis podkreślał, że od pierwszych sekund szukał okazji do mocnych kombinacji i szybko przejął pełną kontrolę nad walką.

Była to jedna z najbardziej dotkliwych porażek w zawodowej karierze Gołoty. Lewis skutecznie obronił mistrzowski pas WBC, a później sięgnął również po tytuły innych najważniejszych federacji, zostając niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej.

Gołota jeszcze walczył o tytuły

Mimo porażki z Lewisem Andrzej Gołota wrócił na ring i w kolejnych latach ponownie stawał przed szansą zdobycia mistrzostwa świata. Walczył m.in. z Chrisem Byrdem, Johnem Ruizem i Lamonem Brewsterem, jednak nie zdobył pasa wagi ciężkiej.

Pojedynek z Lennoxem Lewisem pozostaje jednym z najważniejszych i najczęściej wspominanych występów Polaka na zawodowym ringu.

Z kolei Lennox Lewis zakończył karierę jako jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii wagi ciężkiej. Zdobył mistrzowskie tytuły federacji WBC, WBA i IBF, a także został niekwestionowanym czempionem tej kategorii.