RMF24

Rozpoczyna się Tour de France, legendarny wyścig kolarski, który w tym roku powraca ze 113. edycją. Na początek – hiszpańska Barcelona, a wielki finał tradycyjnie zagości w Paryżu. Na starcie w stolicy Katalonii stanie 184 zawodników z 23 drużyn, na których czeka mordercza rywalizacja m.in. na górskich podjazdach. Wśród kolarzy zobaczymy dwóch Biało-Czerwonych.

Trasa Tour de France 2026: Co organizatorzy przygotowali dla kolarzy?

Słynny na cały świat wyścig kolarski rozpoczyna się w sobotnie popołudnie w Barcelonie. Będzie to już 27. start – Grand Départ – zorganizowany poza granicami Francji, a jednocześnie trzeci na terytorium Hiszpanii. Rywalizacja potrwa do 26 lipca. Organizatorzy zaplanowali na ten czas 21 trudnych etapów, które łącznie mierzą 3320,7 km. Na tę odległość składa się:

siedem odcinków płaskich,

cztery pagórkowate,

osiem morderczych etapów górskich,

drużynowa jazda na czas,

indywidualna jazda na czas.

Wiele nowych miejscowości na trasie

Dla kolarzy przewidziano dwa pełne dni odpoczynku. Rywalizację otworzy licząca 19 kilometrów drużynowa jazda na czas – kolarze nie inaugurowali zmagań w takiej formule od przeszło pół wieku, od 1971 roku. Z kolei indywidualna jazda na czas (16. etap) na dystansie 26 kilometrów odbędzie się między Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains we Francji.

Peleton odwiedzi we Francji aż siedem różnych regionów. Z puli 37 lokalizacji (łącznie z hiszpańskimi), aż 10 zadebiutuje na trasie wyścigu kolarskiego. Wśród nowych miejscowości znalazły się m.in. Tarragona i Granollers w Hiszpanii, a także francuskie Les Angles, Hagetmau, Malemort, Ussel, Thoiry oraz znany tor wyścigowy Circuit Nevers Magny-Cours.

Zmagania najlepszych kolarzy zakończą się wielkim, paryskim finałem. Walka będzie bardzo zacięta, gdyż na mecie poszczególnych etapów na czołową trójkę zawodników czekają bezcenne bonifikaty czasowe, wynoszące odpowiednio 10, 6 i 4 sekundy.

Wśród zawodników zobaczymy dwóch Polaków: Michała Kwiatkowskiego w drużynie Netcompany INEOS oraz Kamila Gradka w zespole Bahrain-Victorious.

Górskie etapy Tour de France: Mordercze podjazdy i nowe szczyty

Przebieg 113. edycji wyścigu to mordercze wyzwanie dla miłośników dwóch kółek. Peleton pokona Pireneje, Masyw Centralny, Wogezy, Jurę oraz Alpy. Zaplanowano łącznie pięć finiszów na szczytach: w Gavarnie-Gèdre, na Plateau de Solaison, w Orcières-Merlette oraz dwukrotnie na legendarnym Alpe d’Huez.

Wyścig wzbogaci się o kilka nowych, trudnych podjazdów, które brutalnie przetestują kolarzy. Będą to m.in. Côte de Begues podczas drugiego etapu oraz Montée de Gavarnie-Gèdre na finałowych metrach szóstej partii rywalizacji. Następnie zawodnicy zmierzą się z Col de la Griffoul na 10. etapie. W kolarskim menu znalazły się też takie nowości jak Col du Page i Col du Haag na 14. etapie, podjazd na Plateau de Solaison (15. etap) oraz wspinaczka na Col de Sarenne od południowo-wschodniej flanki.

Najwyższym punktem wyścigu, będzie mordercza wspinaczka na przełęcz Col du Galibier, wznoszącą się na wysokość 2642 m n.p.m. Z kolei całkowita suma przewyższeń podczas Tour de France 2026 wyniesie dokładnie 53 950 metrów. O triumf w wyścigu powalczą więc wyłącznie najwytrwalsi kolarze w stawce.