Ted Lasso poprowadzi prawdziwy zespół? Dostał zaproszenie z Europy

RMF24

Jeden z aktorów „Ted Lasso” wystąpił już w prawdziwym piłkarskim klubie, teraz możliwe, że aktor wcielający się w główną rolę, Jason Sudeikis, poprowadzi prawdziwy klub. Żalgiris Wilno zaprosił Amerykanina do poprowadzenia żeńskiej sekcji klubu. „Żalgiris wierzy w ciebie Ted, czy ty wierzysz w nas?” – pyta na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych jedna z zawodniczek.

Czy mogę rozmawiać z Aitaną Bonmati? – pyta w rozmowie telefonicznej pokazanej na początku nagrania prezes wileńskiego klubu Andrius Tapinas. Kiedy jednak sprowadzenie do Wilna trzykrotnej zwyciężczyni Złotej Piłki okazuje się zbyt trudne, klub zwraca się do Jasona Sudeikisa znanego z roli piłkarskiego trenera Teda Lasso.

Na nagraniu widzimy jak prezes i zawodniczki klubu przekonują, że w piłce nożnej trzeba być empatycznym, cierpliwym, umieć przebaczać i mieć w drużynie kogoś… z wąsami. Takich odwołań do popularnego serialu jest znacznie więcej.

Mamy świetnych kibiców, którzy kochają naszą drużynę i utalentowany zespół, który nigdy nie odpuszcza. Potrzebujemy jednej sesji treningowej z tobą i wierzę, że wygramy tę całą pie…… rzecz (ligę) – zwracają się do Sudeikisa zawodniczki i prezes, a później chór śpiewa specjalnie przygotowaną na tę okazję piosenkę.

Oferta jest prawdziwa

Litewski publiczny nadawca, opisując całą akcję, zaznacza, że Sudeikis naprawdę może poprowadzić klub w jednym meczu w ekstraklasowych rozgrywkach. Sudeikis, którego ojciec ma litewskie i irlandzkie korzenie, miałby pełną swobodę taktyczną oraz wsparcie profesjonalnego sztabu trenerskiego, aby nie doszło do tego, że debiut trenerski gwiazdy Hollywood w rzeczywistości stanie się zbyt realistycznym odcinkiem „Ted Lasso”. Mecz kobiecej A Lyga z udziałem Sudeikisa na ławce Żalgirisu jest wstępnie planowany na jesień.

Za akcją oprócz klubu stoi miejska agencja ds. rozwoju turystyki i biznesu Go Vilnius oraz litewska organizacja medialna Laisvės TV. Prezes klubu powiedział, że inicjatywa ma przede wszystkim na celu zwrócenie większej uwagi na kobiece sporty, a także zaprezentowanie kreatywności Wilna milionom fanów serialu na całym świecie.

Wilno zawsze było znane z umiejętności patrzenia na siebie w sposób odważny, nietypowy, z odrobiną ironii – zaznaczyła Egle Girdzijauskaite, dyrektor ds. komunikacji w Go Vilnius.

Organizatorzy poinformowali, że zaproszenie dotarło do współpracujących z Sudeikisem.

40 nagród dla „Teda Lasso”

Zaproszenie z Wilna pojawiło się niedługo po premierze czwartego sezonu „Teda Lasso” na Apple TV. W nim postać Sudeikisa, amerykański trener, obejmuje prowadzenie kobiecej drużyny piłkarskiej.

„Ted Lasso” jest produkcją docenianą przez krytyków. Serial Apple TV otrzymał w sumie 139 nominacji i zgarnął 40 nagród.