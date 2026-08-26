Flintstonowie powrócą na ekrany? Za projektem stoi Ryan Gosling

RMF24

„Flintstonowie” to jedna z bajek, na których wychowały się miliony dzieci na całym świecie. Teraz ta kultowa historia o sympatycznych jaskiniowcach ma powrócić w nowej odsłonie - w wersji aktorskiej. Jak informuje „The Hollywood Reporter”, jednym z producentów filmu będzie gwiazdor znany m.in. z „La La Land” i „Barbie” - Ryan Gosling.

Jak informuje „THR”, prace nad filmem o rodzinie Flintstonów są na bardzo wstępnym etapie. Trwają poszukiwania scenarzysty.

Według nieoficjalnych informacji, opowieść ma się koncentrować na postaci dorosłego Bamm-Bamma Rubble'a, syna przyjaciół Filntstonów.

Za projektem stoi firma producencka Open Invite, którą kierują aktor Ryan Gosling i Jessie Henderson.

Na razie nie wiadomo, kto mógłby znaleźć się w obsadzie filmu i kiedy mógłby on trafić na ekrany.

Warto przypomnieć, że powstały już nieanimowane filmy o przygodach sympatycznych jaskiniowców. To „Flintstonowie” i „Flintstonowie: Niech żyje Rock Vegas!”.

Kultowy serial animowany o jaskiniowcach realizowano w latach 1960-1966. Powstało 166 odcinków.

Do Polski Fred Flintstone i spółka dotarli w 1976 r. pod tytułem „Między nami, Jaskiniowcami”. Fred mówił głosem Cezarego Julskiego, a Barney - Kazimierza Brusikiewicza. Serial emitowany był w TVP1 do 1983 r.