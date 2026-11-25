RMF24

Po nieudanym początku sezonu Pucharu Świata w Lillehammer, polscy skoczkowie mają szansę na rehabilitację w fińskiej Ruce. Przed nimi dwa konkursy indywidualne, które mogą odmienić nastroje w drużynie i wśród kibiców. Sprawdź, kiedy i o której godzinie odbędą się najbliższe zawody.

Po rozczarowującym występie w Lillehammer, gdzie Polacy zdobyli zaledwie cztery punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, przed naszymi reprezentantami otwiera się nowa szansa na poprawę wyników. Tym razem areną zmagań będzie fińska Ruka, gdzie w dniach 27-29 listopada odbędą się dwa konkursy indywidualne.

Ostatni weekend nie był wyjątkowo udany dla Biało-Czerwonych. W sobotnim konkursie żaden z Polaków nie awansował do drugiej serii, co nie zdarzyło się od 12 lat. Jedynym zawodnikiem, który zdobył punkty, był Kacper Tomasiak, zajmując 27. miejsce w niedzielnych zawodach. Słabe wyniki sprawiły, że zarówno zawodnicy, jak i kibice liczą na zdecydowaną poprawę w Finlandii.

Skocznia w Ruce (HS142) to miejsce, gdzie polscy skoczkowie wielokrotnie stawali na podium, choć jeszcze nigdy nie udało im się tam wygrać. W przeszłości sukcesy odnosili tu m.in. Adam Małysz, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki.

Po pierwszym weekendzie sezonu faworytami wydają się być Austriacy i Norwegowie.

Terminarz zawodów Pucharu Świata w Ruce (27-29 listopada 2026):

Piątek, 27 listopada:

10:00 – Odprawa techniczna

14:45 – Trening

16:00 – Kwalifikacje do sobotniego konkursu

Sobota, 28 listopada:

15:00 – Seria próbna przed konkursem

16:30 – Konkurs indywidualny

Niedziela, 29 listopada: