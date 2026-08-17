Worek medali Polaków na lekkoatletycznych ME. Zobacz klasyfikację medalową

RMF24

Osiem medali zdobyli lekkoatleci reprezentacji Polski na zakończonych w niedzielę mistrzostwach Europy w Birmingham. Brak złotego krążka sprawił, że Biało-Czerwoni zajęli dopiero 18. miejsce w klasyfikacji medalowej. Najlepsi okazali się Włosi z 22 medalami.

Polacy nie stanęli na najwyższym stopniu podium mistrzostw Europy na stadionie pierwszy raz od 20 lat. Poprzednio zdarzyło się to w 2006 roku w Goeteborgu.

Polscy medaliści ME w Birmingham

W Birmingham srebrny medal zdobyły Ewa Swoboda w biegu na 100 m, Pia Skrzyszowska na 100 m przez płotki, Natalia Bukowiecka na 400 m, Katarzyna Zdziebło w chodzie na dystansie maratonu, Maria Żodzik w skoku wzwyż i Klaudia Kazimierska na 1500 m.

Brąz wywalczył Jakub Szymański na 110 m ppł i kobieca sztafeta 4x100 m.

Mamy kolejny medal na ME w Birmingham! W biegu na 1500 m srebro wywalczyła Klaudia Kazimierska Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Brytyjka Georgia Hunter Bell. Brąz wywalczyła Potugalka Patricia Silva. Weronika Lizakowska zajęła dziewiąte miejsce.

Zabrakło złota

Biało-Czerwoni uplasowali się najwyżej spośród ekip, które nie zdobyły złotego medalu. W klasyfikacji punktowej, uwzględniającej lokaty w czołowej ósemce, Polska zajęła siódme miejsce.

Reprezentanci Włoch do ostatniej konkurencji czempionatu walczyli o pierwszą lokatę z Brytyjczykami, którzy zdobyli dziewięć złotych medali. O ich triumfie przesądziło zwycięstwo w męskiej sztafecie 4x400 m.

Tabela medalowa lekkoatletycznych ME w Birmingham:

złote srebrne brązowe łącznie

1. Włochy 10 6 6 22

2. Wielka Brytania 9 8 2 19

3. Niemcy 6 10 5 21

4. Holandia 5 3 6 14

5. Norwegia 4 0 2 6

6. Szwajcaria 3 3 1 7

7. Hiszpania 2 2 4 8

8. Szwecja 2 1 2 5

9. Irlandia 2 1 1 4

10. Finlandia 2 1 0 3

11. Ukraina 1 1 2 4

12. Chorwacja 1 1 0 2

Grecja 1 1 0 2

Węgry 1 1 0 2

15. Izrael 1 0 1 2

16. Słowenia 1 0 0 1

Słowacja 1 0 0 1

18. Polska 0 6 2 8

19. Francja 0 3 8 11

20. Belgia 0 1 3 4

21. Portugalia 0 1 2 3

22. Litwa 0 1 0 1

Luksemburg 0 1 0 1

24. Bułgaria 0 0 2 2

25. Łotwa 0 0 1 1

Czarnogóra 0 0 1 1

Serbia 0 0 1 1

Turcja 0 0 1 1