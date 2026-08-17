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Worek medali Polaków na lekkoatletycznych ME. Zobacz klasyfikację medalową

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (07:37)

Osiem medali zdobyli lekkoatleci reprezentacji Polski na zakończonych w niedzielę mistrzostwach Europy w Birmingham. Brak złotego krążka sprawił, że Biało-Czerwoni zajęli dopiero 18. miejsce w klasyfikacji medalowej. Najlepsi okazali się Włosi z 22 medalami.

Worek medali Polaków na lekkoatletycznych ME. Zobacz klasyfikację medalową
Natalia Bukowiecka ze srebrnym medalem ME w Birmingham, fot. Adam Warżawa /PAP
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Polacy nie stanęli na najwyższym stopniu podium mistrzostw Europy na stadionie pierwszy raz od 20 lat. Poprzednio zdarzyło się to w 2006 roku w Goeteborgu.

Polscy medaliści ME w Birmingham

W Birmingham srebrny medal zdobyły Ewa Swoboda w biegu na 100 m, Pia Skrzyszowska na 100 m przez płotki, Natalia Bukowiecka na 400 m, Katarzyna Zdziebło w chodzie na dystansie maratonu, Maria Żodzik w skoku wzwyż i Klaudia Kazimierska na 1500 m. 

Brąz wywalczył Jakub Szymański na 110 m ppł i kobieca sztafeta 4x100 m.

Zabrakło złota

Biało-Czerwoni uplasowali się najwyżej spośród ekip, które nie zdobyły złotego medalu. W klasyfikacji punktowej, uwzględniającej lokaty w czołowej ósemce, Polska zajęła siódme miejsce.

Reprezentanci Włoch do ostatniej konkurencji czempionatu walczyli o pierwszą lokatę z Brytyjczykami, którzy zdobyli dziewięć złotych medali. O ich triumfie przesądziło zwycięstwo w męskiej sztafecie 4x400 m.

Tabela medalowa lekkoatletycznych ME w Birmingham:

złote srebrne brązowe łącznie
1. Włochy 10 6 6 22
2. Wielka Brytania 9 8 2 19
3. Niemcy 6 10 5 21
4. Holandia 5 3 6 14
5. Norwegia 4 0 2 6
6. Szwajcaria 3 3 1 7
7. Hiszpania 2 2 4 8
8. Szwecja 2 1 2 5
9. Irlandia 2 1 1 4
10. Finlandia 2 1 0 3
11. Ukraina 1 1 2 4
12. Chorwacja 1 1 0 2
Grecja 1 1 0 2
Węgry 1 1 0 2
15. Izrael 1 0 1 2
16. Słowenia 1 0 0 1
Słowacja 1 0 0 1
18. Polska 0 6 2 8
19. Francja 0 3 8 11
20. Belgia 0 1 3 4
21. Portugalia 0 1 2 3
22. Litwa 0 1 0 1
Luksemburg 0 1 0 1
24. Bułgaria 0 0 2 2
25. Łotwa 0 0 1 1
Czarnogóra 0 0 1 1
Serbia 0 0 1 1
Turcja 0 0 1 1


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: lekkoatletyka
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