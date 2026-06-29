RMF24

Jaka będzie przyszłość Roberta Lewandowskiego? Według doniesień medialnych transfer polskiego napastnika do USA jest przesądzony. Agencja DPA informuje, że reprezentant Polski oraz klub MLS, Chicago Fire, uzgodnili dwuletni kontrakt, a dokumenty mają być niebawem podpisane. O szczegółach tej transakcji z Dariuszem Dudkiem, byłym piłkarzem i trenerem, ekspertem TVP Sport, rozmawiał Jakub Śliwiński, dziennikarz RMF24.

Badania lekarskie i debiut w MLS

Według źródeł takich jak Sky i „The Athletic”, Lewandowski ma wkrótce przejść badania lekarskie. Jego kontrakt z FC Barcelona wygasa z końcem czerwca, co otwiera drogę do nowego etapu kariery w MLS.

Jak podaje DPA, Lewandowski mógłby zadebiutować już 16 lipca w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.

Szczegóły kontraktu

Pierwsze informacje o transferze podał włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Według niego Lewandowski podpisze kontrakt z Chicago Fire na dwa lata z opcją przedłużenia o rok.

Umowa ma przewidywać zarobki na poziomie około 20 mln dolarów rocznie, co uczyni go drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze MLS, zaraz po Lionelu Messim.

Ekspert o przyszłości Lewandowskiego

Dariusz Dudek, były piłkarz i trener, w rozmowie z Radiem RMF24 podkreślił, że niezależnie od kierunku, w którym podąży Lewandowski, należy mu się szacunek za dotychczasowe osiągnięcia.

Dudek zauważył, że liga MLS staje się coraz mocniejsza i bardziej wymagająca, a obecność takich zawodników jak Lewandowski przyczyni się do jej dalszego rozwoju.

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Pożegnanie z Barceloną

Lewandowski 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. W jej barwach zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii, raz Puchar Króla i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii.

Łącznie rozegrał 193 spotkania, zdobywając 120 bramek. W ostatnich miesiącach jego rola w zespole malała, co mogło wpłynąć na decyzję o zmianie klubu.

Chicago Fire i polskie korzenie

Chicago Fire ma dobre wspomnienia z polskimi zawodnikami. Klub dołączył do MLS w 1998 roku i od razu zdobył mistrzostwo, w czym znaczący udział mieli Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki. Obecność Lewandowskiego w zespole może przyciągnąć uwagę nie tylko fanów piłki nożnej, ale także licznej Polonii w Chicago.

Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire może być jednym z najważniejszych wydarzeń w historii MLS, a jego wpływ na rozwój ligi i promocję piłki nożnej w USA może być nieoceniony.