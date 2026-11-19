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W 2026 roku najpopularniejszym hasłem w Polsce zostało „1asdasd1”. Najnowszy raport NordPass udowadnia, że zamiast bezpiecznych, losowych ciągów znaków wciąż wybieramy przewidywalne schematy z klawiatury i nawiązania do popkultury. Podpowiadamy, jak tworzyć hasła, których cyberprzestępcy nie złamią w kilka sekund.

„1asdasd1” na szczycie – co wybierają Polacy?

Najnowszy raport firmy NordPass, przygotowany we współpracy z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa, ujawnia, że Polacy wciąż mają problem z wyborem bezpiecznych haseł. Liderem tegorocznego rankingu zostało „1asdasd1” – pozornie losowy ciąg znaków, który w rzeczywistości jest prostą kombinacją cyfr i liter ułożonych w przewidywalny sposób na klawiaturze.

To nie jedyne zaskoczenie w pierwszej dwudziestce. Na liście znalazły się także takie hasła jak „admin”, „Kaliber44” (nawiązanie do znanego zespołu hip-hopowego), „Wisla1906” (prawdopodobne odwołanie do krakowskiego klubu piłkarskiego) czy „Kocham12”.

Oto 20 najpopularniejszych haseł w Polsce według NordPass w 2026 roku:

1asdasd1 admin Kaliber44 123456 12345678 zaq12wsx Wisla1906 123456789 password 1234 Super2001 haslo123 qwerty123 123123 1234567890 Kocham12 12345 qwerty qwerty1 1q2w3e4r

Analiza najczęściej używanych haseł pokazuje, że wybory Polaków są silnie związane z popkulturą, sportem oraz łatwymi do zapamiętania schematami. W pierwszej dwudziestce aż siedem haseł to wyłącznie cyfry, a kolejne wykorzystują sąsiadujące klawisze, popularne słowa lub daty. Wśród haseł inspirowanych kulturą masową pojawiają się nie tylko nazwy zespołów czy klubów sportowych, ale także odniesienia do gier komputerowych, filmów i internetowych memów.

Globalne trendy

Nie tylko Polacy mają problem z wyborem bezpiecznych haseł. Globalny ranking NordPass pokazuje, że najczęściej używanym hasłem na świecie wciąż pozostaje „123456”, które od lat nie schodzi z pierwszego miejsca. Kolejne pozycje to „admin” i „12345678” – kombinacje doskonale znane specjalistom od cyberbezpieczeństwa i niestety równie łatwe do złamania przez cyberprzestępców.

Eksperci wskazują, że głównym powodem popularności prostych haseł jest wygoda. Użytkownicy traktują hasło jako przeszkodę, którą trzeba szybko pokonać, by dostać się do serwisu czy aplikacji. Niestety, to ogromne ułatwienie także dla przestępców, którzy wykorzystują automatyczne narzędzia do sprawdzania popularnych kombinacji oraz dane z wcześniejszych wycieków.

Wielu użytkowników próbuje „wzmocnić” swoje hasła, dodając do nich cyfry lub znaki specjalne. Niestety, kombinacje typu „P@ssw0rd” czy „Admin@123” nadal opierają się na popularnych schematach i nie zapewniają realnego bezpieczeństwa. Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma długość i unikatowość hasła, a nie tylko jego złożoność.

Hasła jako kapsuły czasu – popkultura w służbie cyberprzestępców

Raport NordPass zwraca uwagę na ciekawy aspekt – wybierane przez użytkowników hasła często odzwierciedlają ich zainteresowania i fascynacje. Wśród najpopularniejszych pojawiają się odniesienia do muzyki, filmów, sportu czy gier komputerowych. Przykłady? „metallica”, „Slayer007”, „Rambo017”, „sasuke”, „minecraft”, „Lewandowski1234!” czy „skibiditoilet”. To nie tylko dowód na siłę popkultury, ale także ostrzeżenie – takie hasła są łatwe do przewidzenia i często znajdują się w słownikach używanych przez cyberprzestępców.

Jak tworzyć bezpieczne hasła?

Amerykański National Institute of Standards and Technology (NIST) oraz polski CERT rekomendują, by hasła miały co najmniej 15 znaków i składały się z losowych słów, które nie są ze sobą powiązane. Długie, nieprzewidywalne frazy są znacznie trudniejsze do złamania niż krótkie, skomplikowane ciągi znaków. Warto także korzystać z menedżerów haseł, które pozwalają na generowanie i przechowywanie unikatowych kombinacji dla każdego konta.

Coraz większą popularność zyskują rozwiązania takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) oraz tzw. passkeys, czyli klucze dostępu. Dzięki nim użytkownik może potwierdzić swoją tożsamość za pomocą odcisku palca, rozpoznawania twarzy czy kodu PIN, bez konieczności wpisywania tradycyjnego hasła. To skuteczna ochrona przed atakami phishingowymi i przejęciem konta – zaznaczają eksperci.

Najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z haseł:

Wybieraj długie, nieprzewidywalne hasła (minimum 15 znaków).

Nie używaj tego samego hasła w kilku serwisach.

Korzystaj z menedżera haseł.

Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)

Zmieniaj hasła w przypadku podejrzenia wycieku lub przejęcia konta.

Raport NordPass powstał na podstawie analizy haseł ujawnionych w wyciekach danych i repozytoriach dark webu, obejmując okres od września 2025 do września 2026 roku. Badacze zastrzegają, że zestawienie nie oddaje pełnego obrazu wszystkich haseł używanych przez Polaków, ale pokazuje najczęściej występujące kombinacje w przebadanym materiale.