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Słowackie myśliwce F-16 wykonały pierwszą operacyjną misję w ramach systemu obrony powietrznej NATO. Maszyny w środę patrolowały przestrzeń powietrzną nad Polską – przekazały w czwartek słowackie siły zbrojne. Powodu poderwania maszyn nie podano.

Rzecznik słowackiej armii Sztefan Zemanovicz przekazał agencji TASR, że był to pierwszy operacyjny start alarmowy myśliwców F-16, które pod koniec października br. stały się częścią systemu obrony powietrznej NATO i rozpoczęły regularne dyżury. Samoloty wystartowały z bazy w pobliżu Bratysławy i skierowały się nad Polskę.

„Samoloty pełniące dyżur szybkiego reagowania (QRA w terminologii NATO) wykonywały zadania patrolowe i były przygotowane do interwencji w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej Sojuszu” – wyjaśnił rzecznik Zemanovicz. Dodał, że podczas misji myśliwce uzupełniały paliwo w powietrzu z samolotu-cysterny.

Słowacy nie podali jednak liczby uczestniczących w operacji maszyn ani dokładnego miejsca, które patrolowały. Nie poinformowano również, co spowodowało start i czy miał on związek z konkretnym zagrożeniem. Nie ma też informacji o przechwyceniu obcego samolotu lub innego obiektu.

Słowackie maszyny znowu na słowackim niebie

28 października Słowacja wznowiła samodzielną ochronę swojej przestrzeni powietrznej po ponad czteroletniej przerwie. W tym czasie za ochronę słowackiego nieba odpowiadało lotnictwo Polski, Czech i Węgier.

Nowe amerykańskie myśliwce F-16 Block 70 rozpoczęły całodobowe dyżury w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO 28 października br.

F-16 zamiast rosyjskich MiG-ów

Słowacja podpisała w 2018 r. kontrakt na zakup 14 wielozadaniowych myśliwców F-16 Block 70 produkowanych przez amerykański koncern Lockheed Martin.

W kwietniu 2026 r. Słowacja odebrała ostatni z 14 zamówionych samolotów, ale część maszyn pozostała w Stanach Zjednoczonych, gdzie ćwiczą się słowaccy piloci. We wrześniu br. rząd premiera Roberta Ficy zdecydował o zakupie kolejnych czterech maszyn.

Amerykańskie myśliwce zastąpiły wycofane ze służby posowieckie MiG-29. Wycofano je z uzbrojenia w 2022 roku i następnie 13 maszyn przekazano Ukrainie.

We wrześniu br. rząd Ficy zatwierdził zamiar zakupu kolejnych czterech dwumiejscowych F-16 Block 70 za około 390 mln euro. Po realizacji tego zamówienia słowackie lotnictwo dysponowałoby 18 nowoczesnymi myśliwcami.

Resort obrony argumentuje, że większa liczba samolotów jest konieczna do jednoczesnego prowadzenia dyżurów bojowych, szkolenia pilotów i realizacji zadań poza granicami kraju.