Kontrolerzy ruchu lotniczego zaobserwowali obecność dronów w bezpośrednim sąsiedztwie pasa startowego.
W trosce o bezpieczeństwo pasażerów i załóg natychmiast podjęto decyzję o czasowym zamknięciu portu lotniczego.
Jak informują lokalne media, na lotnisku imienia Krzysztofa Kolumba w stolicy Ligurii uruchomiono specjalne procedury bezpieczeństwa. Załogi wszystkich samolotów zostały niezwłocznie poinformowane o potencjalnym zagrożeniu.
Władze lotniska nie podały szczegółów dotyczących rodzaju dronów ani ich pochodzenia.
To pierwszy taki przypadek we Włoszech, kiedy ruch lotniczy został wstrzymany z powodu obecności dronów w pobliżu lotniska.