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Zamieszanie na lotnisku w Genui. W czwartek port lotniczy imienia Krzysztofa Kolumba został czasowo zamknięty po tym, jak kontrolerzy lotów zauważyli w pobliżu pasa startowego nieznane drony. To pierwszy taki incydent we Włoszech, który wymusił uruchomienie procedur bezpieczeństwa i wstrzymanie ruchu lotniczego.

Kontrolerzy ruchu lotniczego zaobserwowali obecność dronów w bezpośrednim sąsiedztwie pasa startowego.

W trosce o bezpieczeństwo pasażerów i załóg natychmiast podjęto decyzję o czasowym zamknięciu portu lotniczego.

Jak informują lokalne media, na lotnisku imienia Krzysztofa Kolumba w stolicy Ligurii uruchomiono specjalne procedury bezpieczeństwa. Załogi wszystkich samolotów zostały niezwłocznie poinformowane o potencjalnym zagrożeniu.

Władze lotniska nie podały szczegółów dotyczących rodzaju dronów ani ich pochodzenia.

To pierwszy taki przypadek we Włoszech, kiedy ruch lotniczy został wstrzymany z powodu obecności dronów w pobliżu lotniska.