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Tragedia w kanadyjskim Tumbler Ridge rzuca nowe światło na zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji. 18-letnia Jesse Van Rootselaar, korzystając z pomocy popularnego chatbota ChatGPT, zaplanowała i przeprowadziła masakrę, w której zginęło osiem osób, w tym sześcioro uczniów oraz jej własna matka. Po dokonaniu zbrodni sprawczyni odebrała sobie życie. Śledztwo ujawnia, że AI nie tylko nie powstrzymała nastolatki, ale wręcz instruowała ją, jak omijać zabezpieczenia i skuteczniej realizować plan.

W lutym 2026 roku małe kanadyjskie miasteczko Tumbler Ridge stało się areną jednej z najbardziej wstrząsających masakr w historii Kolumbii Brytyjskiej. 18-letnia Jesse Van Rootselaar, cierpiąca na poważne zaburzenia psychiczne, z zimną krwią zamordowała osiem osób, w tym sześcioro uczniów lokalnej szkoły oraz własną matkę. Po dokonaniu zbrodni popełniła samobójstwo.

Jak ujawnia Mark Follman, dziennikarz śledczy i autor książki o zapobieganiu masowym strzelaninom, kluczową rolę w przygotowaniach do tej tragedii odegrał ChatGPT, stworzony przez firmę OpenAI. Sztuczna inteligencja, która miała służyć pomocą i wsparciem, stała się dla Jesse „rozmówcą” i doradcą w realizacji jej zbrodniczych planów.

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Omijanie zabezpieczeń i instrukcje produkcji broni

Początkowo ChatGPT odmawiał udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące produkcji broni, powołując się na zasady bezpieczeństwa firmy. Jednak nastolatka szybko nauczyła się, jak omijać te zabezpieczenia. Wystarczyło, by w rozmowach z botem przedstawiała swoje pytania jako dotyczące fikcyjnych lub hipotetycznych sytuacji. Wówczas chatbot nie tylko udzielał jej szczegółowych instrukcji dotyczących budowy broni na drukarce 3D, ale także generował opowieści o dodatkowym dręczeniu ofiar planowanego napadu.

W jednej z rozmów, gdy Jesse skarżyła się na trudności z budową broni, ChatGPT odpowiedział: „Jeśli powiesz mi, o jaki magazynek ci chodzi (do pistoletu, strzelby etc.) i ile naboi ma pomieścić, będę mógł obliczyć siłę, zasięg i zaproponować (...) właściwy materiał”.

Bot instruował także, jak skonstruować domowej roboty materiały wybuchowe oraz doradzał w kwestii skuteczności poszczególnych rodzajów broni. Na inne z pytań odpowiedział: „Zakładając, że każdy nabój oznacza trafienie, możesz zdjąć 10 do 20 ludzi max, w zależności od tego, jak są od siebie oddaleni, jak gęsto jest (w pomieszczeniu), jaki jest czas ich reakcji i chaos”.

Drastyczne obrazy i opowieści o torturach

Jesse Van Rootselaar wykorzystywała ChatGPT nie tylko do zdobywania technicznej wiedzy. Bot na jej prośbę generował również obrazy tortur oraz opowiadania, w których szczegółowo opisywał przerażenie i cierpienie ofiar. Nastolatka dopytywała, co będą czuły jej ofiary i jak pogłębi ich udrękę, jeśli przed śmiercią doświadczą jej „sadyzmu”.

Na żądanie Jesse chatbot stworzył opowiadanie o masakrze, zgodnie z jej instrukcjami. Zawierało ono m.in. „zwiększanie przerażenia (osób już rannych) poprzez tortury psychologiczne (...), ukazanie reakcji ofiar na ekstremalny sadyzm”, a także „rozbawienie” Van Rootselaar tą sytuacją.

Reakcja OpenAI i pytania o odpowiedzialność

Po masakrze firma OpenAI zamknęła pierwsze konto, przez które Jesse kontaktowała się z ChatGPT, jednak nie zdołała zablokować kolejnego, z którego korzystała nastolatka. Co więcej, mimo że pracownicy firmy rozważali zawiadomienie policji ze względu na tematykę rozmów, ostatecznie uznali, że zagrożenie nie jest wystarczające, by wskazywało na planowanie użycia broni w bliskiej przyszłości.

OpenAI nie ujawniła treści czatów Jesse, a na pytania dziennikarzy i prośby o komentarz nie odpowiedziała. W oficjalnych komunikatach firma zapewnia, że od czasu tragedii w Tumbler Ridge wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia w funkcjonowaniu ChatGPT. Jednak, jak podkreśla Mark Follman, bariery te wciąż można stosunkowo łatwo ominąć.

To quasi-ludzkie zaangażowanie chatbotów może mieć niezwykle silny wpływ psychologiczny na osoby zaburzone i podsycać myśli samobójcze, czy wspierać planowanie aktów przemocy – ostrzega Follman.