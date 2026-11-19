Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie w sprawie podejrzenia znieważenia zwłok nienarodzonego dziecka przez personel tamtejszego szpitala.
Według informacji przekazanych przez prokuraturę szczątki płodu miały zostać przekazane rodzicom z poleceniem przechowywania ich w domowej lodówce. Do zdarzenia doszło w lipcu. Kobieta trafiła wówczas do szpitala z zagrożoną ciążą, która ostatecznie została zakończona z przyczyn medycznych.
O sprawie pacjentka poinformowała media. Postępowanie prowadzą organy ścigania.
„Rażące naruszenie” godności i intymności
Rzecznik Praw Pacjenta zakończył postępowanie wyjaśniające dotyczące zachowania personelu wobec pacjentki, która doświadczyła utraty ciąży.
„Rzecznik stwierdził jednoznacznie rażące naruszenie prawa pacjentki do poszanowania intymności i godności” — przekazał urząd.
Do szpitala skierowano zalecenia, które mają zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Rzecznik zapowiedział także zawiadomienie właściwych organów odpowiedzialności zawodowej w związku — jak określono w komunikacie — ze „skrajnie niewłaściwym i niedopuszczalnym postępowaniem” wobec pacjentki.
Bartłomiej Chmielowiec podkreślił, że utrata ciąży jest szczególnie trudnym doświadczeniem. Wymaga od personelu medycznego nie tylko profesjonalizmu i właściwej komunikacji, ale również empatii, wrażliwości oraz poszanowania godności pacjentki.
Urząd zadeklarował pomoc prawną i doradczą, jeśli kobieta zdecyduje się dochodzić roszczeń cywilnych. Rzecznik przypomniał również, że sygnały o możliwym naruszeniu praw pacjenta można przekazywać do jego biura, także anonimowo.