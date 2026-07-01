RMF24

Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej nałożyła na Lechię Gdańsk zakaz transferowy. Decyzja ta jest efektem zaległości finansowych klubu, które uniemożliwiają rejestrację nowych zawodników. Sytuacja Lechii komplikuje się także przez wcześniejsze sankcje nałożone przez UEFA oraz niepewność co do przyszłości drużyny.

Według tego kryterium 31 marca klub nie może mieć przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników (piłkarzy, stałego personelu administracyjnego, medycznego i technicznego oraz usługodawców), z tytułu zobowiązań podatkowych i w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS, US) oraz z tytułu zobowiązań wobec PZPN, Wojewódzkich ZPN, PLP oraz UEFA i podmiotów wskazanych przez UEFA. To oznacza, że do czasu uregulowania wszystkich należności, Lechia nie będzie mogła wzmacniać składu.

Dodatkowe sankcje od UEFA

To nie jedyny problem gdańskiego klubu. Już od 19 czerwca Lechia objęta jest zakazem transferowym nałożonym przez UEFA. Powodem jest brak płatności tzw. solidarity payment, czyli dodatkowego wynagrodzenia dla klubów, które szkoliły zawodników w wieku od 12 do 23 lat. Sytuacja finansowa Lechii staje się coraz trudniejsza, a kolejne sankcje mogą jeszcze bardziej pogorszyć jej pozycję na rynku transferowym.

Spór o punkty i odwołanie do CAS

Do 29 czerwca związek miał przedstawić ostateczne stanowisko procesowe. Na tej podstawie CAS zadecyduje, czy PZPN słusznie odmówił Lechii możliwości złożenia odwołania do trybunału ze względu na przekroczenie terminów, czy jednak klub ma prawo do rozstrzygnięcia tej sprawy w Lozannie.



„W poniedziałek 29 czerwca Polski Związek Piłki Nożnej złożył odpowiedź na odwołanie Lechii Gdańsk przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS). O kolejnych decyzjach i postępach w sprawie będziemy na bieżąco informować kibiców. PZPN poniesie odpowiedzialność za nieodwracalne szkody wyrządzone naszemu Klubowi” – przekazano na oficjalnej stronie Lechii.

Exodus w Lechii



Drużyna rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu w poprzednim tygodniu. Biało-zieloni, po odejściu Anglika Johna Carvera, wciąż nie mają pierwszego trenera, a w jedynym meczu kontrolnym przegrali 0:5 z Petrolulem Ploeszti.



Z zespołem rozstało się 11 zawodników, niebawem można spodziewać się kolejnych odejść, w tym Kolumbijczyka Camilo Meny, Ukraińca Iwana Żelizko, Bośniaka Rifeta Kapicia oraz króla strzelców poprzedniego sezonu ekstraklasy, autora 20 goli słowackiego napastnika Tomasa Bobceka.