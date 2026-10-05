Porażka Biało-Czerwonych. Bośnia i Hercegowina triumfuje po karnym

RMF24

Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0:1 w meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Bramkę zdobył z rzutu karnego Ivan Basić.

Piłkarze reprezentacji Polski (od lewej): Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Mateusz Żukowski (fot. Leszek Szymański)

Piłkarze reprezentacji Polski (od lewej): Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Mateusz Żukowski (fot. Leszek Szymański) / PAP

Przez większą część pierwszej połowy spotkania gra była dość wyrównana. W 23. minucie Marcin Bułka popisał się znakomitą, instynktowną obroną po próbie interwencji Jakuba Kiwiora. Było naprawdę blisko samobójczego gola.

Podopieczni Urbana stworzyli najlepsze okazje tuż przed przerwą. W 43. minucie po kontrataku mocnym strzałem popisał się zbierający dobre recenzje za całe zgrupowanie Wiktor Nowak, ale golkiper gospodarzy Martin Zlomislić odbił piłkę. Dwie minuty później po ofiarnym podaniu leżącego na murawie Karola Świderskiego świetną sytuację miał Sebastian Szymański - jego strzał sprzed linii bramkowej obronili obrońcy rywali.

Polak Matty Cash (P) i Sead Kolasinac (L) z Bośni i Hercegowiny (fot. Leszek Szymański) / PAP

Na początku drugiej połowy doszło do dość kontrowersyjnej sytuacji. Bośniacy strzelili gola, ale sędzia nie uznał trafienia Harisa Tabakovicia z powodu pozycji spalonej innego z graczy gospodarzy, również skaczącego do dośrodkowanej piłki.

W 77. min VAR sprawdzał potencjalny rzut karny dla Bośniaków po kopnięciu jednego z piłkarzy tej drużyny w polu karnym. Ostatecznie okazało się, że wcześniej był spalony.

Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Piotr Zieliński (fot. Leszek Szymański) / PAP

Kilka minut później, po faulu Jana Bednarka, który przytrzymywał rywala, sędzia (po interwencji VAR) podyktował „jedenastkę” dla gospodarzy, wykorzystaną przez Ivana Basicia.

Do końca wynik już się nie zmienił. Polscy piłkarze nie byli w stanie stworzyć choćby jednej groźnej sytuacji, a zadowoleni z korzystnego wyniku Bośniacy kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku.

Jak wygląda sytuacja w naszej grupie?

Po porażce Polska z dorobkiem 4 punktów zajmuje trzecie miejsce w grupie B4 piłkarskiej Ligi Narodów. Prowadzi Szwecja - 10 pkt, przed Bośnią i Hercegowiną - 8. Oba te zespoły pozostają niepokonane w obecnej edycji LN. Rumunia nie zdobyła dotychczas punktu.

W listopadzie, na zakończenie fazy grupowej, Polacy zagrają na wyjeździe z Rumunami i u siebie ze Szwedami.

W najwyższej dywizji A w poniedziałek zwycięstwa odniosły reprezentacje Francji i Włoch.

Bośnia i Hercegowina - Polska 1:0



Bramka: Ivan Basić (84-karny).

Żółte kartki: Bośnia i Hercegowina - Armin Gigović, Ermedin Demirović, Nikola Katić; Polska - Nicola Zalewski, Jan Bednarek, Norbert Wojtuszek.

Bośnia i Hercegowina: Martin Zlomislić - Nikola Katić, Zinedin Smaljović (63. Esmir Bajraktarević), Tarik Muharemović, Sead Kolasinac - Amar Memić, Ermin Mahmić (63. Benjamin Tahirović), Ivan Basić - Ermedin Demirović (78. Jovo Lukić), Haris Tabaković (78. Samed Bażdar), Armin Gigović (89. Stjepan Radeljić).

Polska: Marcin Bułka - Matty Cash (63. Norbert Wojtuszek), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski - Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Wiktor Nowak (89. Kacper Urbański), Nicola Zalewski - Karol Świderski (63. Marcel Reguła), Mateusz Żukowski (89. Oskar Pietuszewski).

Sędzia: Jeremie Pignard (Francja).