Pogrom w Poznaniu. Lech rozbił FC Thun i ustanowił rekord

RMF24

Lech Poznań wygrał z FC Thun aż 7:0 w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Mistrzowie Polski praktycznie przesądzili o awansie do fazy ligowej rozgrywek, a przy okazji odnieśli najwyższe zwycięstwo w swojej historii w europejskich pucharach. Rewanż odbędzie się 27 sierpnia w Szwajcarii.

Piłkarze Lecha Poznań cieszą się ze zwycięstwa (fot. Jakub Kaczmarczyk)

Piłkarze Lecha Poznań cieszą się ze zwycięstwa (fot. Jakub Kaczmarczyk) / PAP

Spotkanie na stadionie przy ul. Bułgarskiej zaczęło się od groźnej sytuacji gości. Już po około 70 sekundach gry Marc Gutbub znalazł się kilka metrów przed bramką Lecha, ale nie zdołał pokonać Mateusza Lisa. Piłkę z linii bramkowej wybił Radosław Murawski.

Później na boisku dominowali już Poznaniacy. W 10. minucie wynik otworzył Patrik Walemark. Szwed wykorzystał niezdecydowanie obrony FC Thun i w sytuacji sam na sam trafił w długi róg.

Dziesięć minut później na listę strzelców wpisał się Allahyar Sayyadmanesh. Irański napastnik, który zastąpił w wyjściowym składzie kontuzjowanego Mikaela Ishaka, otrzymał precyzyjne podanie od Pablo Rodrigueza i skutecznie wykończył akcję.

Walemark w 25. minucie zdobył drugą bramkę. Kolejne gole przed przerwą dołożyli Mateusz Skrzypczak, po nietypowo rozegranym rzucie wolnym, oraz Murawski. Do szatni Lech schodził z prowadzeniem 5:0.

Hakans i Gumny przypieczętowali pogrom

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Już w 48. minucie Daniel Hakans przeprowadził indywidualną akcję i oddał strzał zza pola karnego. Piłka po rykoszecie zaskoczyła bramkarza FC Thun.

Szwajcarzy zdołali wprawdzie umieścić piłkę w siatce, ale trafienie rezerwowego Furkana Dursuna nie zostało uznane. Analiza wideo wykazała minimalną pozycję spaloną.

W 79. minucie wynik ustalił Robert Gumny. Obrońca Lecha sprytnie przelobował Niklasa Steffena po podaniu z głębi pola.

Najwyższa wygrana w pucharach

Wygrana 7:0 jest rekordowym zwycięstwem Lecha Poznań w historii jego występów w europejskich pucharach. Dotychczas najwyższą wygraną „Kolejorz” zanotował rok wcześniej, gdy pokonał islandzki Breidablik 7:1.

Tak wysoka zaliczka sprawia, że poznański zespół jest bardzo blisko gry w fazie ligowej Ligi Europy. Rewanż z FC Thun zostanie rozegrany 27 sierpnia w Szwajcarii.

Lech Poznań – FC Thun 7:0 (5:0)

Bramki:

1:0 Patrik Walemark (10)

2:0 Allahyar Sayyadmanesh (20)

3:0 Patrik Walemark (25)

4:0 Mateusz Skrzypczak (31)

5:0 Radosław Murawski (45)

6:0 Daniel Hakans (48)

7:0 Robert Gumny (79)

Żółte kartki: Radosław Murawski; Nils Reichmuth, Tom Strannegard.

Widzów: 22 241.