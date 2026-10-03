Pech Niewiadomej-Phinney na ostatnim zakręcie. Polka szósta po upadku

RMF24

To miała być walka o medal, a skończyło się na szóstej pozycji. Katarzyna Niewiadoma-Phinney, po zdobyciu srebra w mistrzostwach świata w Montrealu, była w gronie faworytek wyścigu ze startu wspólnego podczas mistrzostw Europy w słoweńskim Sencur. Niestety, na ostatnim zakręcie Polka zaliczyła upadek, który odebrał jej szansę na podium. Złoto ponownie zgarnęła niepokonana Demi Vollering z Holandii.

Mistrzostwa Europy w kolarstwie kobiet przyniosły ogromne emocje. Demi Vollering, jadąca w tęczowej koszulce mistrzyni świata, już na 15 kilometrów przed metą przypuściła decydujący atak na podjeździe. Holenderka samotnie pokonała ostatnie kilometry, kontrolując przewagę i pewnie sięgnęła po drugi z rzędu tytuł mistrzyni Europy.

Za jej plecami utworzyła się pięcioosobowa grupa pościgowa, w której jechała Katarzyna Niewiadoma-Phinney. Polka, podobnie jak jej rywalki, oszczędzała siły na decydujący finisz. Niestety, na ostatnim zakręcie doszło do upadku – Niewiadoma-Phinney oraz Niemka Antonia Niedermaier straciły szansę na walkę o medal.

Polki poza podium

Ostatecznie Katarzyna Niewiadoma-Phinney ukończyła wyścig na szóstej pozycji, tracąc do zwyciężczyni 45 sekund. Druga na mecie zameldowała się kolejna Holenderka, Puck Pieterse, a trzecia była Szwajcarka Marlen Reusser. Pozostałe Polki uplasowały się poza czołówką – Nikol Płosaj była 36., a Marta Lach 49.

Pechowa końcówka po sukcesie w Kanadzie

Zaledwie tydzień wcześniej Katarzyna Niewiadoma-Phinney cieszyła się ze srebrnego medalu mistrzostw świata w Montrealu. Tym razem los nie był dla niej łaskawy. Mimo upadku Polka pokazała ogromną wolę walki i dojechała do mety, choć szansa na medal przepadła na ostatnich metrach.

Wyniki wyścigu ze startu wspólnego elity kobiet:

1. Demi Vollering (Holandia) – 3:10:33

2. Puck Pieterse (Holandia) – strata 5 s

3. Marlen Reusser (Szwajcaria) – strata 5 s

6. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Polska) – strata 45 s

36. Nikol Płosaj (Polska) – strata 7:10

49. Marta Lach (Polska) – strata 8:04

54. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska) – strata 8:04

56. Marta Jaskulska (Polska) – strata 8:04

57. Karolina Perekitko (Polska) – strata 8:04

74. Natalia Krześlak (Polska) – strata 14:19

Dominika Włodarczyk (Polska) – nie ukończyła