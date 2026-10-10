Ósma sekunda, błąd Neuera. Bayern niepocieszony po derbach

RMF24

Bayern Monachium zremisował 2:2 z FC Augsburg w wyjazdowych derbach Bawarii, rozegranych w 5. kolejce Bundesligi. Nieudany występ zanotował Manuel Neuer, który zawinił przy obu trafieniach gospodarzy. Pierwszy gol padł już osiem sekund po rozpoczęciu spotkania.

Zaraz po pierwszym gwizdku piłka została zagrana ze środka boiska w kierunku bramkarza Bayernu. Neuer zbyt długo zwlekał z wybiciem, przez co Robin Fellhauer odebrał mu futbolówkę i skierował ją do siatki.

Była to najszybciej zdobyta bramka w 63-letniej historii niemieckiej ekstraklasy. Dotychczasowy rekord należał do Karima Bellarabiego z Bayeru Leverkusen i Kevina Vollanda z Hoffenheim – obaj trafiali w dziewiątej sekundzie meczu.

Neuer popełnił błąd również przy drugim golu Augsburga. W 64. minucie niezbyt mocny strzał Calvina Brackelmanna z lewej strony pola karnego odbił przed siebie. Do piłki dopadł Rodrigo Ribeiro, który skutecznie dobił ją do bramki.

Bayern odpowiedział dwoma trafieniami. W 55. minucie wyrównał Ismael Saibari, a dziesięć minut przed końcem spotkania na 2:2 strzelił Nathaniel Brown. Przy obu golach asysty zaliczył Harry Kane, najskuteczniejszy zawodnik poprzednich trzech sezonów Bundesligi.

Monachijczycy mieli jeszcze dwie bramki, ale po analizie VAR nie zostały one uznane. W obu przypadkach Luis Diaz brał udział w akcjach zakończonych trafieniami, jednak jego partnerzy znajdowali się na spalonym.

Nie będzie prowadzenia w tabeli

Remis oznacza, że Bayern nie zdołał wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli. Po drugim podziale punktów w sezonie ma ich 11, o dwa mniej od Borussii Dortmund. Liderzy w piątek również zremisowali 2:2 z Werderem Brema, tracąc dwa gole w końcówce. Był to pierwszy ligowy mecz BVB w tym sezonie bez zwycięstwa.

W sobotę przegrane zanotowały także drużyny z Polakami w składzie. FSV Mainz, z Kacprem Potulskim grającym do 70. minuty, uległo Bayerowi Leverkusen 3:4. Elversberg, dla którego pełne spotkanie rozegrał Łukasz Poręba, przegrało natomiast 0:1 z Unionem Berlin.

Jednego z goli dla Bayeru zdobył Patrik Schick. Czech jako trzeci zawodnik w historii klubu strzelił bramkę w każdej z pierwszych pięciu kolejek Bundesligi. Wcześniej dokonali tego Dimitar Berbatow w sezonie 2005/06 oraz Stefan Kiessling w rozgrywkach 2009/10. Schick, mający na koncie pięć trafień, prowadzi obecnie w klasyfikacji strzelców.