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Ósma sekunda, błąd Neuera. Bayern niepocieszony po derbach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 października (18:23)

Bayern Monachium zremisował 2:2 z FC Augsburg w wyjazdowych derbach Bawarii, rozegranych w 5. kolejce Bundesligi. Nieudany występ zanotował Manuel Neuer, który zawinił przy obu trafieniach gospodarzy. Pierwszy gol padł już osiem sekund po rozpoczęciu spotkania.

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Ósma sekunda, błąd Neuera. Bayern niepocieszony po derbach
FC Augsburg – Bayern Monachium 2:2. Neuer zawinił przy obu golach gospodarzy (Zdjęcie ilustracyjne, fot. IMAGO/Bahho Kara/Imago Sport and News) /East News

Zaraz po pierwszym gwizdku piłka została zagrana ze środka boiska w kierunku bramkarza Bayernu. Neuer zbyt długo zwlekał z wybiciem, przez co Robin Fellhauer odebrał mu futbolówkę i skierował ją do siatki. 

Była to najszybciej zdobyta bramka w 63-letniej historii niemieckiej ekstraklasy. Dotychczasowy rekord należał do Karima Bellarabiego z Bayeru Leverkusen i Kevina Vollanda z Hoffenheim – obaj trafiali w dziewiątej sekundzie meczu.

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Neuer popełnił błąd również przy drugim golu Augsburga. W 64. minucie niezbyt mocny strzał Calvina Brackelmanna z lewej strony pola karnego odbił przed siebie. Do piłki dopadł Rodrigo Ribeiro, który skutecznie dobił ją do bramki.

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Bayern odpowiedział dwoma trafieniami. W 55. minucie wyrównał Ismael Saibari, a dziesięć minut przed końcem spotkania na 2:2 strzelił Nathaniel Brown. Przy obu golach asysty zaliczył Harry Kane, najskuteczniejszy zawodnik poprzednich trzech sezonów Bundesligi.

Monachijczycy mieli jeszcze dwie bramki, ale po analizie VAR nie zostały one uznane. W obu przypadkach Luis Diaz brał udział w akcjach zakończonych trafieniami, jednak jego partnerzy znajdowali się na spalonym.

Nie będzie prowadzenia w tabeli

Remis oznacza, że Bayern nie zdołał wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli. Po drugim podziale punktów w sezonie ma ich 11, o dwa mniej od Borussii Dortmund. Liderzy w piątek również zremisowali 2:2 z Werderem Brema, tracąc dwa gole w końcówce. Był to pierwszy ligowy mecz BVB w tym sezonie bez zwycięstwa.

W sobotę przegrane zanotowały także drużyny z Polakami w składzie. FSV Mainz, z Kacprem Potulskim grającym do 70. minuty, uległo Bayerowi Leverkusen 3:4. Elversberg, dla którego pełne spotkanie rozegrał Łukasz Poręba, przegrało natomiast 0:1 z Unionem Berlin.

Jednego z goli dla Bayeru zdobył Patrik Schick. Czech jako trzeci zawodnik w historii klubu strzelił bramkę w każdej z pierwszych pięciu kolejek Bundesligi. Wcześniej dokonali tego Dimitar Berbatow w sezonie 2005/06 oraz Stefan Kiessling w rozgrywkach 2009/10. Schick, mający na koncie pięć trafień, prowadzi obecnie w klasyfikacji strzelców.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Bayern Monachium Manuel Neuer

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