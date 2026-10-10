Ósma sekunda, błąd Neuera. Bayern niepocieszony po derbach

Zaraz po pierwszym gwizdku piłka została zagrana ze środka boiska w kierunku bramkarza Bayernu. Neuer zbyt długo zwlekał z wybiciem, przez co Robin Fellhauer odebrał mu futbolówkę i skierował ją do siatki.
Była to najszybciej zdobyta bramka w 63-letniej historii niemieckiej ekstraklasy. Dotychczasowy rekord należał do Karima Bellarabiego z Bayeru Leverkusen i Kevina Vollanda z Hoffenheim – obaj trafiali w dziewiątej sekundzie meczu.
Neuer popełnił błąd również przy drugim golu Augsburga. W 64. minucie niezbyt mocny strzał Calvina Brackelmanna z lewej strony pola karnego odbił przed siebie. Do piłki dopadł Rodrigo Ribeiro, który skutecznie dobił ją do bramki.
Bayern odpowiedział dwoma trafieniami. W 55. minucie wyrównał Ismael Saibari, a dziesięć minut przed końcem spotkania na 2:2 strzelił Nathaniel Brown. Przy obu golach asysty zaliczył Harry Kane, najskuteczniejszy zawodnik poprzednich trzech sezonów Bundesligi.
Monachijczycy mieli jeszcze dwie bramki, ale po analizie VAR nie zostały one uznane. W obu przypadkach Luis Diaz brał udział w akcjach zakończonych trafieniami, jednak jego partnerzy znajdowali się na spalonym.
Nie będzie prowadzenia w tabeli
Remis oznacza, że Bayern nie zdołał wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli. Po drugim podziale punktów w sezonie ma ich 11, o dwa mniej od Borussii Dortmund. Liderzy w piątek również zremisowali 2:2 z Werderem Brema, tracąc dwa gole w końcówce. Był to pierwszy ligowy mecz BVB w tym sezonie bez zwycięstwa.
W sobotę przegrane zanotowały także drużyny z Polakami w składzie. FSV Mainz, z Kacprem Potulskim grającym do 70. minuty, uległo Bayerowi Leverkusen 3:4. Elversberg, dla którego pełne spotkanie rozegrał Łukasz Poręba, przegrało natomiast 0:1 z Unionem Berlin.
Jednego z goli dla Bayeru zdobył Patrik Schick. Czech jako trzeci zawodnik w historii klubu strzelił bramkę w każdej z pierwszych pięciu kolejek Bundesligi. Wcześniej dokonali tego Dimitar Berbatow w sezonie 2005/06 oraz Stefan Kiessling w rozgrywkach 2009/10. Schick, mający na koncie pięć trafień, prowadzi obecnie w klasyfikacji strzelców.