Od pewnego czasu media spekulowały, że Lewandowski rozważa grę poza Europą. W grę wchodziły oferty z Major League Soccer oraz z Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie polski napastnik zdecydował się na transfer do Chicago Fire, które od dłuższego czasu zabiegało o jego pozyskanie.
Dwa tygodnie temu Lewandowski poleciał do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z władzami klubu. W niedzielę wieczorem pojawiła się informacja, że Polak zaakceptował ofertę z MLS, podpisując dwuletni kontrakt. Dzień później Chicago Fire oficjalnie ogłosiło transfer, a sam zawodnik potwierdził zmianę klubu na swoim Instagramie.
„Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski” - napisano w komuninacie klubu.