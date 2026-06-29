RMF24

Robert Lewandowski został nowym zawodnikiem Chicago Fire – poinformował amerykański klub oraz sam piłkarz. Transfer został oficjalnie potwierdzony po zakończeniu sezonu 2025/2026, kiedy to Lewandowski rozstał się z FC Barceloną. Jego kontrakt z hiszpańskim klubem wygasa z końcem czerwca.

Od pewnego czasu media spekulowały, że Lewandowski rozważa grę poza Europą. W grę wchodziły oferty z Major League Soccer oraz z Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie polski napastnik zdecydował się na transfer do Chicago Fire, które od dłuższego czasu zabiegało o jego pozyskanie.

Dwa tygodnie temu Lewandowski poleciał do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z władzami klubu. W niedzielę wieczorem pojawiła się informacja, że Polak zaakceptował ofertę z MLS, podpisując dwuletni kontrakt. Dzień później Chicago Fire oficjalnie ogłosiło transfer, a sam zawodnik potwierdził zmianę klubu na swoim Instagramie.

„Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski” - napisano w komuninacie klubu.