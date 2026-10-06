Nie żyje Jacek Ziober. Były piłkarz reprezentacji Polski miał 60 lat

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Polska piłka nożna pogrążona w żałobie. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, były reprezentant kraju i jeden z najwybitniejszych piłkarzy końca lat 80. oraz początku 90. XX wieku. Ziober od lat zmagał się z poważną chorobą.

O śmierci piłkarza poinformował Jacek Bogusiak, kustosz tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego. Zmarł nad ranem, w ostatnim czasie poważnie chorował – przekazał.

Kim był Jacek Ziober?

Jacek Ziober był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy swojego pokolenia. Swoją karierę rozpoczynał w ŁKS Łódź, gdzie szybko stał się kluczową postacią drużyny. Jego talent nie umknął uwadze zagranicznych klubów – Ziober występował również we francuskim Montpellier HSC oraz hiszpańskiej CA Osasuna.

W reprezentacji Polski Jacek Ziober rozegrał 46 spotkań, zdobywając 8 bramek. W latach 1988–1993 był jednym z filarów drużyny narodowej. W 1990 roku został wybrany Piłkarzem Roku w prestiżowym plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna”.

Po zakończeniu zagranicznej przygody Ziober wrócił do Polski, gdzie grał w Amice Wronki. Swoją piłkarską karierę zakończył w amerykańskim Tampa Bay Mutiny.