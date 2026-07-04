Lepiej w upale w Kansas City odnalazł się zespół z Ameryki Południowej. Na niewiele pozwalał rywalom, a sam objął prowadzenie w 14. minucie. Z prawego skrzydła dośrodkował Luis Suarez. Piłka trafiła do zupełnie niepilnowanego w polu karnym Jhona Ariasa, który bez problemu posłał ją do siatki.
Ani w pierwszej, ani w drugiej połowie przebieg meczu szczególnie się nie zmienił. Kolumbia była bliższa trafienia na 2:0 niż Ghana na 1:1, ale Afrykanów kilkukrotnie ratował bramkarz Lawrence Ati Zigi, który obronił pięć strzałów.
Kolejnymi rywalami Kolumbijczyków będą Szwajcarzy.
Było to ostatnie spotkanie 1/16 finału. Rywalizacja w 1/8 finału rozpocznie się w sobotni wieczór. Na początek, o godzinie 19 czasu polskiego w Houston, Kanada zmierzy się z Marokiem. Cztery godziny później w Filadelfii Paragwaj zagra z Francją.
Finał zaplanowano na 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku.
Kolumbia - Ghana 1:0 (1:0).
Bramka: Jhon Arias (14).
Żółte kartki: Kolumbia - Jhon Arias, Richard Rios; Ghana - Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu, Alidu Seidu.
Sędzia: Clement Turpin (Francja).
Widzów: 69 045.