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Wystarczył jeden gol. Kolumbijczycy w 1/8 finału mundialu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 lipca (07:49)

Kolumbia wygrała z Ghaną 1:0 (1:0) w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Zespół z Ameryki Południowej w kolejnej rundzie zmierzy się ze Szwajcarią.

Wystarczył jeden gol. Kolumbijczycy w 1/8 finału mundialu
Kolumbijscy piłkarze świętują na boisku (fot. AMY KONTRAS) /PAP/EPA

Lepiej w upale w Kansas City odnalazł się zespół z Ameryki Południowej. Na niewiele pozwalał rywalom, a sam objął prowadzenie w 14. minucie. Z prawego skrzydła dośrodkował Luis Suarez. Piłka trafiła do zupełnie niepilnowanego w polu karnym Jhona Ariasa, który bez problemu posłał ją do siatki.

Ani w pierwszej, ani w drugiej połowie przebieg meczu szczególnie się nie zmienił. Kolumbia była bliższa trafienia na 2:0 niż Ghana na 1:1, ale Afrykanów kilkukrotnie ratował bramkarz Lawrence Ati Zigi, który obronił pięć strzałów.

Kolejnymi rywalami Kolumbijczyków będą Szwajcarzy.

Było to ostatnie spotkanie 1/16 finału. Rywalizacja w 1/8 finału rozpocznie się w sobotni wieczór. Na początek, o godzinie 19 czasu polskiego w Houston, Kanada zmierzy się z Marokiem. Cztery godziny później w Filadelfii Paragwaj zagra z Francją.

 

Finał zaplanowano na 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku. 

Kolumbia - Ghana 1:0 (1:0).

Bramka: Jhon Arias (14).

Żółte kartki: Kolumbia - Jhon Arias, Richard Rios; Ghana - Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu, Alidu Seidu.

Sędzia: Clement Turpin (Francja). 

Widzów: 69 045.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: mundial 2026 Kolumbia

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