RMF24

MFK Karvina została wykluczona przez UEFA z europejskich rozgrywek w najbliższym sezonie. Czeski klub zamieszany jest w krajowy skandal związany z ustawianiem meczów.

Zdobywca Pucharu Czech został już 16 czerwca ukarany przez Czeski Związek Piłki Nożnej wykluczeniem z najwyższej ligi.

Komisja etyki krajowej federacji nałożyła również na klub karę grzywny w wysokości 10 milionów koron czeskich, czyli ponad 1,7 mln zł, za oferowanie łapówek dwóm sędziom i dwóm zawodnikom w zamian za wpłynięcie na wyniki meczu ligowego i dwóch spotkań barażowych o utrzymanie z udziałem klubu w 2024 roku. Władze MFK Karvina nie wniosły odwołania.

Zdobywając Puchar, Karvina awansowała bezpośrednio do czwartej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy w najbliższym sezonie. UEFA poinformowała jednak, że jej miejsce zajmie inny czeski klub, FC Viktoria Pilzno.

Jeśli Pilzno przegra, wystąpi w trzeciej rundzie Ligi Konferencji.

W marcu czeska federacja poinformowała, że łącznie 47 osób, w tym sędziowie, działacze, zawodnicy, byli zawodnicy z klubów czterech czołowych lig, stanęło przed sądem dyscyplinarnym w związku z domniemanym udziałem w skandalu dotyczącym ustawiania meczów. Czeska policja zatrzymała dziesiątki osób w całym kraju.