Maja Chwalińska wygrywa w Wuhan. Pięć gemów z rzędu dla Polki

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Maja Chwalińska znakomicie rozpoczęła turniej WTA 1000 w chińskim Wuhan. W pierwszej rundzie grająca z „16” Polka pokonała Egipcjankę Mayar Sherif 6:3, 6:2. Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Czeszka Marie Bouzkova.

Od kiedy Maja Chwalińska zaliczyła wielki rankingowy skok po dotarciu do finału French Open, znacznie rzadziej zdarza jej się grać z zawodniczkami, z którymi wcześniej się mierzyła. Akurat z 52. na liście WTA Mayar Sheriff zagrała po raz trzeci i odniosła drugie zwycięstwo.

Chwalińska nie dała szans Sheriff

25-letnia Polka zaprezentowała bardzo solidny tenis. Bez zarzutu funkcjonował jej serwis. Skuteczność pierwszego podania wyniosła 82 procent. W całym meczu broniła tylko jednego break pointa - w piątym gemie pierwszego seta.

Później Egipcjanka nie była już w stanie jej zagrozić. Zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała w ósmym gemie przełamała rywalkę, a chwilę później zamknęła pierwszego seta.

Drugi zaczął się od prowadzenia Sherif 1:0, ale pięć kolejnych gemów wygrała Chwalińska. Niewiele później, serwując na zwycięstwo, wykorzystała pierwszą piłkę meczową.

Polka w całym spotkaniu popełniła zaledwie 10 niewymuszonych błędów; rywalka aż 28.

Maja Chwalińska - Marie Bouzkova w drugiej rundzie

Rywalką Chwalińskiej w drugiej rundzie będzie Czeszka Marie Bouzkova.

Z 28. w rankingu Bouzkovą Polka wcześniej nie grała.

Maja Chwalińska niżej w rankingu WTA. Gdzie Iga Świątek? Maja Chwalińska zanotowała minimalny spadek w rankingu WTA tenisistek. Dziewiąte miejsce utrzymała Iga Świątek. Na prowadzeniu od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu.

Chwalińska w Wuhan wystąpi również w deblu, w parze z Czeszką Nikolą Bartunkovą. Ich pierwszymi rywalkami będą rozstawione z numerem siódmym Belgijka Elise Mertens i Rosjanka Diana Sznajder.

W 2. rundzie singla dojdzie też do meczu rozstawionej z numerem siódmym Igi Świątek z Magdaleną Fręch. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w pierwszej miała tzw. wolny los, a Fręch w poniedziałek pokonała Mananchayę Sawangkaew z Tajlandii 6:3, 7:6 (7-5).