Liga Mistrzów: Jest komplet uczestników. Kiedy losowanie fazy ligowej?

Kiedy losowanie Ligi Mistrzów?
Po zakończonych w środę eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów znanych jest już wszystkich 36 uczestników tych rozgrywek.
Będzie to trzeci sezon najbardziej prestiżowego z europejskich pucharów po zmianie formatu.
Losowanie fazy ligowej odbędzie się w czwartek o godz. 18:00 w Monako.
Liga Mistrzów. Jak wygląda faza ligowa?
Sezon 2024/25 był przełomowy, jeśli chodzi o format Ligi Mistrzów, ale też pozostałych rozgrywek pod egidą Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA): Ligi Europy i Ligi Konferencji. We wszystkich zwiększono liczbę uczestników do 36 i zrezygnowano z fazy grupowej, którą zastąpiono systemem ligowym.
W nim każdy zespół w LM i LE rozgrywa po osiem, a w LK - po sześć spotkań, połowę u siebie, połowę na wyjeździe. Rywali wyłania losowanie, które w przypadku Ligi Mistrzów odbędzie się w czwartek, a dla LE i LK - w piątek.
Pary tworzone są tak, aby każdy z uczestników zmierzył się raz (nie w systemie „mecz i rewanż”, jak we wcześniejszych latach) z dwoma różnymi zespołami z każdego z czterech koszyków, a w przypadku LK - z jednym rywalem z każdego z sześciu koszyków. Co do zasady, w fazie ligowej żaden zespół nie będzie mógł trafić na drużynę, z którą spotyka się w rozgrywkach krajowych, ani na więcej niż dwie ekipy z jednego państwa.
Kto awansuje do fazy pucharowej?
Zespoły, które kończą fazę ligową na pozycjach 1-8, kwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 toczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Te, które zakończą zasadniczą część sezonu na miejscach 25-36, zostają wyeliminowane z europejskich pucharów.
Po fazie ligowej odbywają się baraże o awans do 1/8 finału, a później rywalizacja toczy się w znanym formacie pucharowym, czyli przegrani dwumeczów odpadają.
W barażu o 1/8 finału zespoły z miejsc 9-10 zmierzą się z tymi z miejsc 23-24 - i to właśnie określi losowanie; te z lokat 11-12 - z tymi z pozycji 21-22, itd. Zwycięzcy tych baraży w 1/8 finału trafią na jednego z dwóch z góry określonych rywali, np. triumfator barażu pomiędzy ekipami 13-14 i 19-20 trafi na te ekipy, które zajęły w fazie ligowej miejsca 3-4.
Liga Mistrzów z czwórką debiutantów
W sezonie 2026/27 cztery kluby zadebiutują w Champions League: włoskie Como, austriacki LASK Linz, azerski Sabah Baku i norweski Viking.
Finał najbliższej edycji Champions League zaplanowano na 5 czerwca na stadionie Atletico Madryt.
Uczestnicy Ligi Mistrzów 2026/27:
Anglia (5): Arsenal Londyn, Aston Villa, Liverpool, Manchester City, Manchester United
Hiszpania (5): Atletico Madryt, Barcelona, Betis Sewilla, Real Madryt, Villarreal
Niemcy (4): Bayern Monachium, Borussia Dortmund, RB Lipsk, VfB Stuttgart
Włochy (4): Como, Inter Mediolan, Napoli, AS Roma
Francja (3): Lens, Lille, Paris Saint-Germain
Holandia (2): Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven
Portugalia (2): Porto, Sporting Lizbona
Turcja (2): Fenerbahce, Galatasaray Stambuł
Norwegia (2): Bodoe/Glimt, Viking
Belgia (1): Club Brugge
Czechy (1): Slavia Praga
Austria (1): LASK Linz
Ukraina (1): Szachtar Donieck
Azerbejdżan (1): Sabah Baku
Grecja (1): AEK Ateny
Słowacja (1): Slovan Bratysława
Terminarz Ligi Mistrzów:
2026
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27 sierpnia - losowanie fazy ligowej
8-10 września - 1. kolejka fazy ligowej
13-14 października - 2. kolejka
20-21 października - 3. kolejka
3-4 listopada - 4. kolejka
24-25 listopada - 5. kolejka
9-10 grudnia - 6. kolejka
2027
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19-20 stycznia - 7. kolejka
27 stycznia - 8. kolejka
29 stycznia - losowanie par baraży o awans do 1/8 finału
16-17 i 23-24 lutego - baraże o awans do 1/8 finału
26 lutego - losowanie 1/8 finału, ćwierćfinałów i półfinałów
9-10 i 16-17 marca - 1/8 finału
6-7 i 13-14 kwietnia - ćwierćfinały
27-28 kwietnia i 4-5 maja - półfinały
5 czerwca - finał, Madryt (Hiszpania)