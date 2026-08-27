Liga Mistrzów: Jest komplet uczestników. Kiedy losowanie fazy ligowej?

RMF24

Cztery kluby zadebiutują w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W środę zakończyły się eliminacje do tych elitarnych rozgrywek, dzięki czemu znany jest już komplet 36 uczestników fazy ligowej. Czas na losowanie gier.

Kiedy losowanie Ligi Mistrzów?

Po zakończonych w środę eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów znanych jest już wszystkich 36 uczestników tych rozgrywek.

Będzie to trzeci sezon najbardziej prestiżowego z europejskich pucharów po zmianie formatu.

Losowanie fazy ligowej odbędzie się w czwartek o godz. 18:00 w Monako.

Liga Mistrzów. Jak wygląda faza ligowa?

Sezon 2024/25 był przełomowy, jeśli chodzi o format Ligi Mistrzów, ale też pozostałych rozgrywek pod egidą Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA): Ligi Europy i Ligi Konferencji. We wszystkich zwiększono liczbę uczestników do 36 i zrezygnowano z fazy grupowej, którą zastąpiono systemem ligowym.

W nim każdy zespół w LM i LE rozgrywa po osiem, a w LK - po sześć spotkań, połowę u siebie, połowę na wyjeździe. Rywali wyłania losowanie, które w przypadku Ligi Mistrzów odbędzie się w czwartek, a dla LE i LK - w piątek.

Pary tworzone są tak, aby każdy z uczestników zmierzył się raz (nie w systemie „mecz i rewanż”, jak we wcześniejszych latach) z dwoma różnymi zespołami z każdego z czterech koszyków, a w przypadku LK - z jednym rywalem z każdego z sześciu koszyków. Co do zasady, w fazie ligowej żaden zespół nie będzie mógł trafić na drużynę, z którą spotyka się w rozgrywkach krajowych, ani na więcej niż dwie ekipy z jednego państwa.

Kto awansuje do fazy pucharowej?

Zespoły, które kończą fazę ligową na pozycjach 1-8, kwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 toczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Te, które zakończą zasadniczą część sezonu na miejscach 25-36, zostają wyeliminowane z europejskich pucharów.

Po fazie ligowej odbywają się baraże o awans do 1/8 finału, a później rywalizacja toczy się w znanym formacie pucharowym, czyli przegrani dwumeczów odpadają.

W barażu o 1/8 finału zespoły z miejsc 9-10 zmierzą się z tymi z miejsc 23-24 - i to właśnie określi losowanie; te z lokat 11-12 - z tymi z pozycji 21-22, itd. Zwycięzcy tych baraży w 1/8 finału trafią na jednego z dwóch z góry określonych rywali, np. triumfator barażu pomiędzy ekipami 13-14 i 19-20 trafi na te ekipy, które zajęły w fazie ligowej miejsca 3-4.

Liga Mistrzów z czwórką debiutantów

W sezonie 2026/27 cztery kluby zadebiutują w Champions League: włoskie Como, austriacki LASK Linz, azerski Sabah Baku i norweski Viking.

Finał najbliższej edycji Champions League zaplanowano na 5 czerwca na stadionie Atletico Madryt.

Uczestnicy Ligi Mistrzów 2026/27:

Anglia (5): Arsenal Londyn, Aston Villa, Liverpool, Manchester City, Manchester United

Hiszpania (5): Atletico Madryt, Barcelona, Betis Sewilla, Real Madryt, Villarreal

Niemcy (4): Bayern Monachium, Borussia Dortmund, RB Lipsk, VfB Stuttgart

Włochy (4): Como, Inter Mediolan, Napoli, AS Roma

Francja (3): Lens, Lille, Paris Saint-Germain

Holandia (2): Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven

Portugalia (2): Porto, Sporting Lizbona

Turcja (2): Fenerbahce, Galatasaray Stambuł

Norwegia (2): Bodoe/Glimt, Viking

Belgia (1): Club Brugge

Czechy (1): Slavia Praga

Austria (1): LASK Linz

Ukraina (1): Szachtar Donieck

Azerbejdżan (1): Sabah Baku

Grecja (1): AEK Ateny

Słowacja (1): Slovan Bratysława

Terminarz Ligi Mistrzów:

2026

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27 sierpnia - losowanie fazy ligowej

8-10 września - 1. kolejka fazy ligowej

13-14 października - 2. kolejka

20-21 października - 3. kolejka

3-4 listopada - 4. kolejka

24-25 listopada - 5. kolejka

9-10 grudnia - 6. kolejka

2027

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19-20 stycznia - 7. kolejka

27 stycznia - 8. kolejka

29 stycznia - losowanie par baraży o awans do 1/8 finału

16-17 i 23-24 lutego - baraże o awans do 1/8 finału

26 lutego - losowanie 1/8 finału, ćwierćfinałów i półfinałów

9-10 i 16-17 marca - 1/8 finału

6-7 i 13-14 kwietnia - ćwierćfinały

27-28 kwietnia i 4-5 maja - półfinały

5 czerwca - finał, Madryt (Hiszpania)