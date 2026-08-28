Liga Europy: Jagiellonia i Lech poznały rywali. Będą hitowe starcia

Losowanie fazy ligowej Ligi Europy odbyło się w piątek w Monako.
Benfica i Bayer na drodze Lecha Poznań
Rywalami mistrza Polski Lecha Poznań w rozgrywkach Ligi Europy będą: Bayer Leverkusen (Niemcy, dom), Benfica Lizbona (Portugalia, wyjazd), Ferencvaros Budapeszt (Węgry, dom), Royal Union Saint-Gilloise (Belgia, wyjazd), Sunderland (Anglia, dom), Crystal Palace (Anglia, wyjazd), SCU Torreense (Portugalia, dom) i OFI Kreta (Grecja, wyjazd).
Z kim zagra Jagiellonia Białystok?
Angielskie Sunderland (wyjazd) i Crystal Palace (dom) będą także rywalami Jagiellonii. Oprócz tego białostocki zespół zagra z: Olympique Lyon (Francja, dom), Olympiakosem Pireus (Grecja, wyjazd), Anderlechtem Bruksela (Belgia, dom), Viktorią Pilzno (Czechy, wyjazd), Araratem-Armenia Erewan (Armenia, dom) i Lewskim Sofia (Bułgaria, wyjazd).
Format rozgrywek
Każdy z 36 uczestników zmierzy się z ośmioma różnymi drużynami (cztery mecze u siebie i cztery na wyjeździe). Z każdego z czterech koszyków trafił więc na dwóch przeciwników.
Mecze zostaną rozegrane 16-17 września, 15 i 22 października, 5 i 26 listopada, 10 grudnia, 21 i 28 stycznia.
Osiem najlepszych ekip ze wspólnej tabeli fazy ligowej awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca od 9 do 24, będą rywalizować w fazie pucharowej (barażowej). Drużyny z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.