Liga Europy: Jagiellonia i Lech poznały rywali. Będą hitowe starcia

RMF24

Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok poznali rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Zapowiadają się ekscytujące starcia m.in. z rywalami z Niemiec, Anglii czy Francji.

Losowanie fazy ligowej Ligi Europy odbyło się w piątek w Monako.

Benfica i Bayer na drodze Lecha Poznań

Rywalami mistrza Polski Lecha Poznań w rozgrywkach Ligi Europy będą: Bayer Leverkusen (Niemcy, dom), Benfica Lizbona (Portugalia, wyjazd), Ferencvaros Budapeszt (Węgry, dom), Royal Union Saint-Gilloise (Belgia, wyjazd), Sunderland (Anglia, dom), Crystal Palace (Anglia, wyjazd), SCU Torreense (Portugalia, dom) i OFI Kreta (Grecja, wyjazd).

Z kim zagra Jagiellonia Białystok?

Angielskie Sunderland (wyjazd) i Crystal Palace (dom) będą także rywalami Jagiellonii. Oprócz tego białostocki zespół zagra z: Olympique Lyon (Francja, dom), Olympiakosem Pireus (Grecja, wyjazd), Anderlechtem Bruksela (Belgia, dom), Viktorią Pilzno (Czechy, wyjazd), Araratem-Armenia Erewan (Armenia, dom) i Lewskim Sofia (Bułgaria, wyjazd).

Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zapowiadają się hitowe starcia W Monako odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Debiutujący w rozgrywkach Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem trafił na gigantów europejskiej piłki. FC Porto, gdzie występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, również nie…

Format rozgrywek

Każdy z 36 uczestników zmierzy się z ośmioma różnymi drużynami (cztery mecze u siebie i cztery na wyjeździe). Z każdego z czterech koszyków trafił więc na dwóch przeciwników.

Mecze zostaną rozegrane 16-17 września, 15 i 22 października, 5 i 26 listopada, 10 grudnia, 21 i 28 stycznia.

Osiem najlepszych ekip ze wspólnej tabeli fazy ligowej awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca od 9 do 24, będą rywalizować w fazie pucharowej (barażowej). Drużyny z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.