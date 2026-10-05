Komplet zwycięstw to wciąż za mało. Kadra U-21 ciągle nie jest pewna awansu na ME

Biało-Czerwoni piłkarze w trwających eliminacjach spisują się świetnie. Prowadzą w tabeli swojej grupy z kompletem punktów. 9 meczów, 9 zwycięstw. Ostatnio w Katowicach wygraliśmy 3:0 ze Szwecją. Dziś na zamknięcie eliminacji zagramy w Pescarze z Włochami i dopiero ten mecz rozstrzygnie, czy wywalczymy bezpośredni awans na mistrzostwa.
Powtórzyć sukces ze Szczecina. Polacy grają z Włochami o awans na ME
Bilety na turniej gwarantuje tylko pierwsze miejsce w grupie. Bezpośredni awans uzyska także najlepsza drużyna z grona tych, które zajmą drugie lokaty w swoich grupach. Polacy od dawna zajmują pierwszą lokatę w naszej grupie, ale prześcignąć mogą nas jeszcze Włosi, którzy dotychczas wygrali osiem meczów. Przegrali tylko z Polską w Szczecinie 1:2.
Jeśli wieczorem pokonamy reprezentację Italii albo z nią zremisujemy, to na pewno wygramy grupę. Możemy też pozwolić sobie na porażkę jedną bramką - wtedy w bezpośrednich meczach z Włochami będzie remis i pierwsze miejsce w grupie da nam lepszy bilans bramek w całych eliminacjach.
Co gdy przegramy? Oto możliwe scenariusze
Jeśli jednak przegramy wyżej, sprawa się skomplikuje. Polska spadnie na 2. miejsce w grupie. Najlepsza ekipa z tego grona także wywalczy bezpośredni awans, ale tutaj pierwszego miejsca w takiej tabeli pozbawić mogą nas jeszcze Grecy. Z ich punktu widzenia warunkiem koniecznym do takiego scenariusza jest pokonanie jutro Irlandii Północnej.
W tabeli wiceliderów swoich grup trzeba także uwzględnić wyniki meczów z reprezentacjami, które zajęły miejsca 1-5. W przypadku Polski należy odliczyć dorobek w pojedynkach z szóstą w tabeli Armenią. W przypadku Grecji odliczamy dwa pojedynki z Maltą. Bilans Greków na dziś to 18 punktów i bilans bramek 18:6. Polacy mają 21 punktów i bilans bramek 18:1.
Zatem mamy przewagę pięciu bramek. Czy to dużo? Przypomnijmy, że spadniemy na drugie miejsce w naszej grupie, tylko jeśli przegramy z Italią co najmniej dwoma trafieniami. Zostają więc trzy bramki zapasu. Grecy z kolei w tym scenariuszu muszą wygrać z Irlandią Północną, a u siebie potrafili pokonać tego przeciwnika 4:0. Możliwe więc, że o bezpośredni awans będziemy jeszcze jutro drżeć. Z drugiej strony, Polacy pod wodzą trenera Jerzego Brzęczka pokazują odważną i przede wszystkim skuteczną grę, bez kompleksów. Chcą zakończyć eliminacje z kompletem zwycięstw i to jest jak najbardziej realny scenariusz.