Kacper Tomasiak triumfuje w Szczyrku. Pasjonująca rywalizacja

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Memoriał Olimpijczyków w Szczyrku dla Kacpra Tomasiaka. Potrójny medalista olimpijski wygrał zawody na igelicie. Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca zawodów Paweł Wąsek, a trzecie - Kamil Waszek.

Kacper Tomasiak podczas Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach narciarskich w Szczyrku, fot. Grzegorz Momot

Kacper Tomasiak podczas Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach narciarskich w Szczyrku, fot. Grzegorz Momot / PAP

Po pierwszej serii na czele było aż czterech zawodników: Tomasiak, Wąsek, Jakub Wolny i Piotr Żyła z takim samym dorobkiem punktowym (143,0), a o końcowej kolejności zdecydowały drugie próby. Wolny był piąty, Żyła - dziewiąty, a tuż przed nim uplasował się Dawid Kubacki.

Na skoczni Skalite (HS104) zaprezentowało się 62 uczestników, w tym czterech Czechów oraz trzy... Polki. Najlepsza z nich Anna Twardosz zajęła 18. miejsce (101,5 i 98,0 m).

Zawody przeprowadzono mimo padającego deszczu, który chwilami był intensywny.

Wyniki Memoriału Olimpijczyków:

1. Kacper Tomasiak (LKS Klimczok Bystra) 275,0 pkt (102,0/100,5 m)

2. Paweł Wąsek (WSS Wisła) 272,5 (102,5/100,0)

3. Kamil Waszek (LKS Olimpia Goleszów) 272,0 (106,5/100,0)

4. Klemens Joniak (LKS Poroniec Poronin) 270,5 (100,0/102,0)

5. Jakub Wolny (LKS Klimczok Bystra) 270,0 (102,5/98,5)

6. Maciej Kot (AZS Zakopane) 269,5 (102,5/99,0)