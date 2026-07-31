FIFA pod ostrzałem. Doradca Infantino rezygnuje, groźby bojkotu

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Carlos Cordeiro, doradca prezydenta FIFA Gianniego Infantino, zrezygnował ze stanowiska w proteście przeciwko planom sprzedaży części udziałów w mistrzostwach świata. Jego decyzja wpasowuje się w falę sprzeciwu wśród największych piłkarskich konfederacji, które grożą nawet bojkotem najważniejszych turniejów.

Cordeiro, który od 2021 roku odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu strategii organizacji, zdecydował się odejść ze skutkiem natychmiastowym. Powodem jego decyzji są plany sprzedaży części udziałów w mistrzostwach świata prywatnym inwestorom.

„Chciałbym jasno powiedzieć. Nie brałem udziału w tej propozycji i jestem jej jednoznacznie przeciwny” – napisał były prezes Amerykańskiej Federacji Piłkarskiej.

„To zła umowa dla stowarzyszeń członkowskich FIFA, zła umowa dla piłki nożnej i zła umowa dla długoterminowej przyszłości tej dyscypliny” – podkreślił w swoim oświadczeniu Cordeiro.

Kontrowersyjny plan FIFA

FIFA, mimo narastającej krytyki, nie zamierza wycofać się ze swojego pomysłu. Organizacja ogłosiła, że zamierza utworzyć nową spółkę – FIFA Forward Enterprise (FFE), która miałaby przejąć prawa komercyjne do najważniejszych turniejów, w tym Mistrzostw Świata i Klubowych Mistrzostw Świata. Wartość nowego podmiotu szacowana jest na 20 miliardów dolarów, a 20 procent udziałów miałoby trafić do zewnętrznych inwestorów za kwotę około 4,2 miliarda dolarów.

Według doniesień medialnych, na czele grupy inwestorów miałby stanąć fundusz Thrive Eternal, zarządzany przez Thrive Capital, którego założycielem jest Joshua Kushner – brat Jareda Kushnera, zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa.

Infantino nie ustępuje ws. prywatyzacji mundialu. Prawa kupi brat zięcia Trumpa? FIFA ogłosiła zamiar utworzenia nowej spółki, która przejmie prawa komercyjne do najważniejszych turniejów piłkarskich na świecie. Pomysł ten wywołał falę krytyki ze strony środowiska piłkarskiego, a także obawy o przyszłość futbolu jako sportu…

Fala sprzeciwu – UEFA, AFC i CONCACAF mówią „nie”

Plany FIFA spotkały się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją ze strony największych piłkarskich konfederacji. UEFA wydała oświadczenie, w którym nie tylko sprzeciwiła się prywatyzacji mundialu, ale zapowiedziała bojkot turniejów organizowanych przez FIFA, jeśli pomysł zostanie wcielony w życie.

„Mistrzostwa świata to nie jest produkt inwestycyjny, tylko jedno z najważniejszych dziedzictw piłki nożnej. Były budowane przez pokolenia piłkarzy, drużyn narodowych i kibiców na wszystkich kontynentach. Żadna jego część nie powinna być oddana prywatnym inwestorom. Mistrzostwa świata nie są na sprzedaż” – podkreśliła UEFA w oficjalnym komunikacie.

Do protestu dołączyły także Azjatycka Konfederacja Piłkarska (AFC) oraz Konfederacja Piłkarska Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (CONCACAF). AFC wyraziła „głębokie zaniepokojenie” proponowanym utworzeniem spółki FFE, a CONCACAF otwarcie sprzeciwiła się sprzedaży części praw własności do najważniejszych turniejów.

FIFA nie ustępuje

Pomimo narastającej presji ze strony federacji i opinii publicznej, FIFA pozostaje nieugięta. W oświadczeniu organizacja zapewniła, że „nieprawdziwe doniesienia medialne” zakłóciły proces konsultacji, ale zamierza kontynuować rozmowy z 211 krajowymi związkami piłkarskimi.

„Będziemy kontynuować proces konsultacji, aby zapewnić każdemu stowarzyszeniu członkowskiemu możliwość wyrażenia swojego głosu w oparciu o fakty” – poinformowała FIFA.

Stanowiska UEFA, AFC i CONCACAF oznaczają, że już większość z 211 federacji członkowskich FIFA jest przeciwna prywatyzacji. W modelu zarządzania FIFA każda federacja, niezależnie od wielkości i sukcesów, ma jeden głos.