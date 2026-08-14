Iga Świątek triumfuje w Toronto i awansuje w rankingu

RMF24

Iga Świątek w wielkim stylu wygrała turniej WTA 1000 w Toronto. Dzięki temu awansowała z ósmego na piąte miejsce w światowym rankingu WTA tenisistek. Na prowadzeniu wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka.

Iga Świątek cieszy się po triumfie w finale w Toronto, fot. Phamai Techaphan/Shutterstock/Rex Features

Iga Świątek cieszy się po triumfie w finale w Toronto, fot. Phamai Techaphan/Shutterstock/Rex Features / East News

Na czele rankingu WTA niezmiennie od 21 października 2024 pozostaje Aryna Sabalenka.

Białorusinka odpadła w 1/8 finału w Toronto i jej przewaga nad Jeleną Rybakiną stopniała do 354 punktów. Reprezentantka Kazachstanu dotarła w turnieju w Kanadzie do finału, w którym w nocy z czwartku na piątek przegrała ze Świątek 2:6, 3:6.

Polka awansowała w zestawieniu o trzy miejsca.

W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek jest sklasyfikowana na 10. pozycji. Prowadzi Rybakina.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 14 sierpnia 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8670 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8316

3. (3) Jessica Pegula (USA) 6680

4. (4) Coco Gauff (USA) 5919

5. (8) Iga Świątek (Polska) 5419

6. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5323

7. (6) Karolina Muchova (Czechy) 5048

8. (7) Linda Noskova (Czechy) 5016

9. (9) Elina Switolina (Ukraina) 4634

10. (10) Amanda Anisimova (USA) 4353

...

23. (22) Maja Chwalińska (Polska) 1984

41. (45) Magdalena Fręch (Polska) 1185

62. (68) Magda Linette (Polska) 1026

133. (137) Katarzyna Kawa (Polska) 590

189. (192) Martyna Kubka (Polska) 427

201. (210) Linda Klimovicova (Polska) 389