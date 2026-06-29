Świetna gra Mai Chwalińskiej we French Open spowodowała, że otrzymała od organizatorów Wimbledonu tzw. dziką kartę - co zaskoczyło wielu ekspertów tenisowych. Zawodniczka w Bielska-Białej została rozstawiona z numerem 20.
Przed turniejem w Paryżu Polka nigdy nie była notowana w najlepszej setce rankingu. W pierwszej rundzie w Londynie musiała poradzić sobie z rolą faworytki. Naprzeciw niej stanęła bowiem Mananchaya Sawangkaew, 23-letnia zawodniczka z Tajlandii, 164. na liście WTA. Tajka, by zagrać w turnieju głównym w Londynie, musiała przebijać się przez kwalifikacje. Do głównej drabinki Wielkiego Szlema dostała się po raz drugi. W styczniu przegrała pierwsze spotkanie w Australian Open.
Pierwsze gemy zapowiadały łatwy pojedynek dla Chwalińskiej. Polka przełamywała zawodniczkę z Tajlandii i w pewnym momencie objęła prowadzenie 5:0. Wówczas jednak Sawangkaew postawiła trudniejsze warunki - wygrała dwa gemy. Polka nie wypuściła jednak wygranej w I secie z rąk. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 6:2 dla Chwalińskiej.
Drugi set był bardziej zacięty, miał dramatyczny przebieg. Polka prowadziła 5:3 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak poślizgnęła się i prawie usiadła na nienaturalnie wygiętej stopie. Prawdopodobnie podkręciła kostkę.
Polska tenisistka poprosiła o przerwę medyczną. Po kilku minutach wróciła do gry, ale przeciwniczka wykorzystała jej słabość - wyrównała, a następnie wygrała całego seta 7:5.
O zwycięstwie w meczu decydował III set. Polka znowu zaczęła pewnie, wygrała dwa pierwsze gemy, ale niestety ból wrócił.
Przeciwniczka wyszła na prowadzenie 3:2.
Polka mimo problemów zdrowotnych nie chciała zejść z kortu i skreczować. Dograła mecz do końca z grymasem bólu na twarzy, przegrywając 2:6.