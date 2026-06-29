RMF24

Maja Chwalińska, sensacyjna wicemistrzyni French Open, jako pierwsza z reprezentantów Polski, rozpoczęła walkę na Wimbledonie. Polka z zawodniczką z Tajlandii Mananchayą Sawangkaew grała świetnie: I seta wygrała 6:2, w drugim prowadziła 5:3 i serwowała po zwycięstwo w meczu. Wtedy jednak poślizgnęła się na trawie. Przegrała II seta, w III ambitnie próbowała walczyć, ale ból po skręceniu kostki był zbyt mocny. Przegrała z Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6.

Świetna gra Mai Chwalińskiej we French Open spowodowała, że otrzymała od organizatorów Wimbledonu tzw. dziką kartę - co zaskoczyło wielu ekspertów tenisowych. Zawodniczka w Bielska-Białej została rozstawiona z numerem 20.

Przed turniejem w Paryżu Polka nigdy nie była notowana w najlepszej setce rankingu. W pierwszej rundzie w Londynie musiała poradzić sobie z rolą faworytki. Naprzeciw niej stanęła bowiem Mananchaya Sawangkaew, 23-letnia zawodniczka z Tajlandii, 164. na liście WTA. Tajka, by zagrać w turnieju głównym w Londynie, musiała przebijać się przez kwalifikacje. Do głównej drabinki Wielkiego Szlema dostała się po raz drugi. W styczniu przegrała pierwsze spotkanie w Australian Open.

Pierwsze gemy zapowiadały łatwy pojedynek dla Chwalińskiej. Polka przełamywała zawodniczkę z Tajlandii i w pewnym momencie objęła prowadzenie 5:0. Wówczas jednak Sawangkaew postawiła trudniejsze warunki - wygrała dwa gemy. Polka nie wypuściła jednak wygranej w I secie z rąk. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 6:2 dla Chwalińskiej.

Drugi set był bardziej zacięty, miał dramatyczny przebieg. Polka prowadziła 5:3 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak poślizgnęła się i prawie usiadła na nienaturalnie wygiętej stopie. Prawdopodobnie podkręciła kostkę.

Polska tenisistka poprosiła o przerwę medyczną. Po kilku minutach wróciła do gry, ale przeciwniczka wykorzystała jej słabość - wyrównała, a następnie wygrała całego seta 7:5.

O zwycięstwie w meczu decydował III set. Polka znowu zaczęła pewnie, wygrała dwa pierwsze gemy, ale niestety ból wrócił.

Przeciwniczka wyszła na prowadzenie 3:2.

Polka mimo problemów zdrowotnych nie chciała zejść z kortu i skreczować. Dograła mecz do końca z grymasem bólu na twarzy, przegrywając 2:6.