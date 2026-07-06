RMF24

Portugalia zmierzy się z Hiszpanią w starciu o ćwierćfinał mundialu. To może być ostatni mecz Cristiano Ronaldo w historii mistrzostw świata. „Próbujecie mnie 'zabić' od 23 lat” – odpowiadał 41-letni portugalski gwiazdor dziennikarzom na stadionie w Arlington, pytany o koniec reprezentacyjnej kariery. Mecz rozpocznie się w poniedziałek o 21 polskiego czasu.

Cristiano Ronaldo, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki, obecnie grający w arabskim klubie Al-Nassr, ostro skrytykował media i unikał pytań o koniec swojej kariery w reprezentacji.

Jak już mówiłem, przestanę, kiedy ja podejmę decyzję, a nie kiedy wy. Zawsze zadajecie to samo pytanie – powiedział kapitan Portugalii przed wypełnioną po brzegi salą medialną na stadionie w Arlington.

Teraz nie chcę na to zwracać uwagi, bo to mniej ważne niż mecz z Hiszpanią – dodał.

Szósty mundial Cristiano Ronaldo

41-letni napastnik, który ma na koncie 146 goli w 232 występach, co jest rekordowym wynikiem, gra w swoim szóstym mundialu. Jego miejsce w wyjściowym składzie jest tematem dyskusji ze względu na jego słabszą niż kiedyś formę.

Nie jestem już takim zawodnikiem jak kiedyś, ale nie jestem taki zły. Strzeliłem trzy gole podczas tych mistrzostw świata. Przez całą karierę nieustannie dostosowywałem się do zmieniających się czasów – zauważył Ronaldo.

Podczas konferencji prasowej skupił się na krytyce, którą uważa za niesprawiedliwą, a którą przypisywał mediom.

Mocne słowa portugalskiego gwiazdora

Mówię nawet „dziękuję” za ataki, które odczuwałem po ukończeniu 40. roku życia. Krytyka to coś, co najbardziej rozwija, więc dziękuję wam, dziennikarzom, sprawiliście, że rozwinąłem się jeszcze bardziej – zaznaczył portugalski gwiazdor.

Próbujecie mnie „zabić” przez ostatnie 23 lata, ale musieliście zdać sobie sprawę, że nie warto, że to strata czasu. Mimo to próbujecie wciąż i wciąż – podsumował „CR7”.

Ronaldo w reprezentacji Portugalii zadebiutował w 2003 roku. Mistrzostwa świata to jeden z niewielu turniejów, których jeszcze nie wygrał.

Były piłkarz Realu Madryt i Manchesteru United opuścił salę żegnany brawami.