Cracovia ogłasza nazwisko nowego prezesa. To on zastąpi Elżbietę Filipiak

RMF24

Na środowym posiedzeniu Rada Nadzorcza KS Cracovia SA podjęła decyzję o powołaniu na prezesa zarządu Murata Colaka - poinformował krakowski klub. Stanowisko to było nieobsadzone od 18 stycznia, gdy rezygnację złożyła Elżbieta Filipiak.

48-letni Murat Colak jest profesorem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z Cracovią związał się w styczniu tego roku, gdyż został wiceprezesem klubu odpowiedzialnym za marketing i tworzył dwuosobowy zarząd klubu z Dawidem Amdurerem.

Zmiany w Cracovii Kraków

Ponadto na środowym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej przewodnicząca Agata Kowalska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Jednocześnie krakowski klub poinformował, że 8 lipca 2026 roku, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, do składu Rady Nadzorczej KS Cracovia SA został powołany mecenas Filip Curyło.

Większościowym udziałowcem Cracovii jest amerykański biznesmen polskiego pochodzenia Robert Platek. Posiada on 80 procent akcji. Pozostałe 20 procent należy do Elżbiety Filipiak.

Trzy kluby z Krakowa zagrają w Ekstraklasie

Cracovia w minionym sezonie piłkarskiej ekstraklasy zajęła trzynaste miejsce w tabeli. W kolejnym sezonie, który rusza już niebawem oprócz „Pasów” na najwyższym szczeblu rozgrywkowym zagrają jeszcze dwa zespoły z Krakowa - Wisła i Wieczysta. Oznacza to pierwsze od kilku lat derby Krakowa w Ekstraklasie.