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Bolesna porażka Majchrzaka w Szanghaju. Polak przegrał już w pierwszej rundzie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 października (12:44)

Już na pierwszej rundzie rywalizację w turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju zakończył Kamil Majchrzak. Polski tenisista w trwającym ponad trzy godziny meczu musiał uznać wyższość Niemca Yannicka Hanfmanna 7:6 (7-4), 6:7 (3-7), 6:7 (7-9).

Bolesna porażka Majchrzaka w Szanghaju. Polak przegrał już w pierwszej rundzie
Bolesna porażka Kamila Majchrzaka na kortach w Szanghaju (Fot. Iris van den Broek) /PAP/EPA

W rankingu Majchrzak jest 70., a Hanfmann 57. W imprezie rangi ATP zmierzyli się po raz pierwszy i stoczyli zacięty pojedynek. Wszystkie 36 gemów wygrywał zawodnik serwujący, tym samym w każdym z setów potrzebny był tie-break. 

Pierwszego na swoją korzyść rozstrzygnął Polak, który zaczął od wygrania pięciu piłek z rzędu. W drugim sytuacja się odwróciła. To Hanfmann szybko odskoczył na 4-1 i kontrolował sytuację. Idealnym podsumowaniem spotkania był tie-break decydującego seta. 

Po dziesięciu piłkach był remis 5-5. W kolejnych inicjatywę przejął Niemiec. Majchrzak obronił dwie piłki meczowe, ale trzeciej już nie dał rady. 

W czwartek do rywalizacji w Szanghaju ma przystąpić Hubert Hurkacz - jego rywalem będzie James Duckworth. Jeśli poradzi sobie z Australijczykiem, to w 2. rundzie zagra z Serbem Novakiem Djokoviciem.

Wynik meczu 1. rundy:
Yannick Hanfmann - Kamil Majchrzak 6:7 (4-7), 7:6 (7-3), 7:6 (9-7). 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: tenis Kamil Majchrzak
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