Bitwa Chwalińskiej ze Sznajder w Cincinnati przerywana przez deszcz

RMF24

Maja Chwalińska żegna się z turniejem w Cincinnati. Rozstawiona z numerem 19 Polka przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Sznajder (nr 14.) 2:6, 6:7 (3-7) w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000.

Sznajder zrewanżowała się Chwalińskiej za porażkę w półfinale French Open. Start w Paryżu okazał się trampoliną dla kariery Polki, która w Cincinnati pierwszy raz wygrała mecz w imprezie rangi 1000.

Spotkanie kilka razy było przerywane przez deszcz. Pierwszego seta Chwalińska przegrała dość gładko, ale w drugim długo wydawało się, że zdoła wyrównać stan meczu. Zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała prowadziła w nim już 4:1 i 40-15 przy serwisie rywalki, gdy z powodu opadów ponownie musiały udać się do szatni.

Po wznowieniu gry Sznajder błyskawicznie odzyskała kontrolę. Wygrała cztery gemy z rzędu i była blisko zwycięstwo. Chwalińska zdołała doprowadzić do tie-breaka, ale w nim Rosjanka była wyraźnie lepsza. Zaczęła go od prowadzenia 4-0 i do końca utrzymała przewagę.

Wcześniej w 3. rundzie odpadła Magdalena Fręch, która przegrała z wiceliderką rankingu Kazaszką Jeleną Rybakiną 4:6, 6:7 (2-7). Już na pierwszej udział zakończyła natomiast Magda Linette.

W turnieju pozostaje broniąca tytułu Iga Świątek (nr 7.). W poniedziałek wygrała z Greczynką Marią Sakkari (nr 29.) 4:6, 6:1, 6:1, a jej kolejną rywalką będzie Francuzka Diane Parry. Jeśli Polka awansuje do ćwierćfinału, to zmierzy się w nim z Rybakiną lub Sznajder.

Impreza w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia.