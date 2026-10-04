Barcelona upokorzyła Real Madryt w El Clasico

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To był prawdziwy pokaz siły. Piłkarki Barcelony nie dały najmniejszych szans Realowi Madryt, wygrywając aż 7:0 w hicie 6. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Ewa Pajor – reprezentantka Polski zdobyła bramkę i dwukrotnie asystowała, potwierdzając swoją świetną formę przed zgrupowaniem kadry.

Kibice na stadionie w Barcelonie przecierali oczy ze zdumienia. Już do przerwy gospodynie prowadziły 5:0, a cztery gole na swoim koncie zapisała Claudia Pina. Do siatki trafiały także Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen i Sydney Schertenleib, a przy dwóch bramkach asystowała Ewa Pajor.

Kto zastąpi Lewandowskiego? „Mamy jednego napastnika z prawdziwego zdarzenia” W poniedziałkowym meczu Ligi Narodów przeciwko Bośni i Hercegowinie reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez swojego kapitana i najlepszego strzelca, Roberta Lewandowskiego. Selekcjoner Jan Urban nie ukrywa, że nadchodzą trudne czasy i…

Polska napastniczka w 55. minucie wpisała się na listę strzelczyń, ustalając wynik na 6:0. Ostatecznie Barcelona dołożyła jeszcze jedno trafienie, kończąc mecz efektownym wynikiem 7:0.

Barcelona liderem, Real musi gonić

Po sześciu kolejkach FC Barcelona Femeni z kompletem 18 punktów pewnie prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Za plecami Katalonek plasują się Madrid CFF i Real Madryt – oba zespoły mają po 13 punktów. Barcelona od 2020 roku nieprzerwanie zdobywa mistrzostwo Hiszpanii i wszystko wskazuje na to, że zmierza po ósmy tytuł z rzędu.

Pajor wraca do Polski – przed kadrą kluczowe mecze

Po efektownym występie w barwach Barcelony Ewa Pajor wraca do kraju. Już w piątek reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata w Brazylii. Rewanż zaplanowano na 13 października.