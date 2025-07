Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych zaapelował, by szpitale powiatowe nie podpisywały aneksów do umów z NFZ. Do tej pory zrobiło to prawie 60 proc. placówek. Umowy są niezbędne, by szpitale mogły otrzymać pieniądze na podwyżki, ale związkowcy uważają, że obiecane fundusze są niewystarczające.

Ulewa w Giżycku. Strażacy znów interweniowali w szpitalu O apelu poinformował w środę prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski. 1 lipca to data ustawowego wzrostu minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Pod koniec czerwca minister zdrowia Izabela Leszczyna (w ubiegłym tygodniu zastąpiona przez Jolantę Sobierańską-Grendę) poinformowała, że na ten cel - zgodnie z wybraną przez nią rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - przeznaczone zostanie 18 mld zł. Resort zastrzegł, że pieniądze mają też starczyć na zapłatę nadwykonań nielimitowanych i leków w programach lekowych i w chemioterapii za I kwartał 2025 r. Za przekazanie pieniędzy szpitalom odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia. Pod koniec ubiegłego tygodnia ogłosił, że właśnie realizuje ostatni etap wprowadzenia rekomendacji AOTMiT, czyli przygotowanie, wysłanie i podpisanie aneksów do umów NFZ z placówkami medycznymi. Do podpisania jest ponad 31 tys. dokumentów. W środę zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych zaapelował do dyrektorów placówek, by nie podpisywali aneksów. Rekomendujemy, by szpitale powiatowe nie podpisywały aneksów do umów z NFZ - powiedział prezes OZPSP Waldemar Malinowski. Zdajemy sobie sprawę, że to sytuacja bardzo trudna, ponieważ jeżeli szpital nie podpisze aneksu, to nie dostanie żadnych środków, nawet na starych warunkach - dodał. Zaznaczył, że mimo tego ryzyka kierujący szpitalami są zdeterminowani, by walczyć o wyższe środki. Na przykład dyrektorzy w województwie lubuskim zapowiadają, że będą ostro negocjować. Nie mają zamiaru zadłużać się w nieskończoność - stwierdził. Związkowcy: Pieniądze za małe, by pokryć podwyżki W ocenie związku zaproponowane przez Fundusz warunki finansowe są niewystarczające na pokrycie podwyżek. Zgodnie z wyliczeniami ustawowymi wzrost wynagrodzeń od 1 lipca powinien wynieść ponad 14 proc. Tymczasem niektóre umowy uwzględniają zaledwie czteroprocentowy wzrost. Poza tym tegoroczna rekomendacja nie obejmuje personelu zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych, a jedynie zatrudnionych na etatach. W poprzednich latach finansowane były również podwyżki dla pracowników kontraktowych. Obecna sytuacja to nieporozumienie - zaznaczył Waldemar Malinowski. Szef OZPSP przekazał, że w czwartek odbędzie się w resorcie zdrowia spotkanie przedstawicieli szpitali powiatowych z nową minister zdrowia. Będzie to pierwsza rozmowa tego grona po zmianie na czele MZ. Przedstawimy argumenty. Naszym zdaniem konieczna jest wyższa dotacja dla NFZ z budżetu. Tym bardziej że już dziś wiemy, że czeka nas kolejna walka - o środki za nadwykonania świadczeń nielimitowanych z II kwartału - powiedział. 60 proc. placówek podpisało aneksy do umów NFZ zmienił w ubiegłym tygodniu plan finansowy na 2025 r. Zwiększył w nim pieniądze na świadczenia medyczne łącznie o blisko 8,75 mld zł - z tego 6,15 mld zł pochodzi ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa, a 2,6 mld zł z funduszu zapasowego NFZ. W oświadczeniu przesłanym PAP dyrektor Biura Komunikacji Społecznej NFZ Paweł Florek poinformował, że do tej pory aneksy do umów podpisało blisko 60 proc. placówek. Czekamy na zwrot podpisanych dokumentów i wystawienie rachunków, aby sfinalizować płatności, które wynikają m.in. z rekomendacji AOTMiT. Jesteśmy na to przygotowani. Stanowisko zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w praktyce oznacza, że szpitale, które nie podpiszą aneksów z NFZ, nie otrzymają wzrostu finansowania, który wynika wprost z rekomendacji. Ujęte są w niej specjalne środki właśnie dla szpitali powiatowych w wysokości ponad 1 mld zł - zaznaczył. W połowie lipca zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych ostrzegł, że zasady finansowania wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia, wynikające z wybranej rekomendacji AOTMiT, mogą zwiększyć dysproporcje płacowe. Zaapelował do rządzących o udzielenie informacji o dotacji z budżetu państwa na ustawowe podwyżki w ochronie zdrowia, o pilne przeanalizowanie skutków finansowych i organizacyjnych tegorocznej rekomendacji AOTMiT, przywrócenie zasady, że wzrost wynagrodzeń obejmuje wszystkie formy zatrudnienia w ochronie zdrowia z uwzględnieniem faktycznej struktury zatrudnienia w szpitalach powiatowych oraz uwzględnienie głosu pracodawców w procesie kształtowania zasad finansowania świadczeń i polityki kadrowej w ochronie zdrowia.