Złamanie zasad sanitarnych, niedostosowanie zajęć do potrzeb uczniów i upublicznienie wizerunku dzieci bez zgody rodziców – to wstępne wyniki nieformalnej jeszcze kontroli, którą kuratorium i ministerstwo edukacji prowadzą w szkole podstawowej w Zielonej Górze, do której zaproszono posła Łukasza Mejzę. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM nauczycielce, która zorganizowała spotkanie, grozi postępowanie dyscyplinarne.

