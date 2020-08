Mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy i zgłosił, że „żona go bije”. Okazało się, że „wymyślił sobie to zgłoszenie, bo żona zabrała mu kartę bankomatową by nie kupił sobie kolejnego piwa”. 48-latek został ukarany 500-złotowym mandatem za bezpodstawne wezwanie policji.

