W związku z kolejnym etapem budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Piotrków Trybunalski Południe w środę z eksploatacji zostanie wyłączony węzeł Piotrków Trybunalski Południe. Jednak ruch na tym odcinku autostrady będzie odbywał się bez przerw.

W miejsce zamkniętego węzła kierowcy dostaną do dyspozycji drogę objazdową, która będzie funkcjonowała jak wielkie rondo o nieregularnym kształcie wokół zamkniętego węzła - wyjaśnia Maciej Zalewski, główny specjalista ds. komunikacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi - Ruch będzie się tam odbywał według takich zasad, jakie obowiązują na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym.

Dojeżdżając do tymczasowego "ronda", trzeba będzie skręcić w prawo i jechać do miejsca, w którym będziemy chcieli je opuścić. Takie rozwiązanie pozwoli na utrzymanie wszystkich kierunków jazdy i zapewni jej płynność.

Przykładowo, jadąc np. od Łodzi, będzie można zjechać w kierunku Bełchatowa na DK 74, pojechać w stronę Częstochowy DK1, skręcić do centrum Piotrkowa Trybunalskiego, a nawet zawrócić do Łodzi. Analogicznie we wszystkich pozostałych kierunkach.

Jazda po rondzie będzie się odbywała jednym pasem o szerokości 4,5 metra, jednak na łukach został on poszerzony do 5,5 metra. Dodatkowo wykonane zostały pobocza z kruszywa.

Zapewni to bezproblemową jazdę nawet największym samochodom ciężarowym - dodaje Zalewski - Istotną kwestią jest fakt, że znaczne odcinki tymczasowego ronda, zostaną w przyszłości wykorzystane jako stałe elementy nowego węzła, w postaci łącznic i dróg serwisowych.

Pierwszych zmian należy spodziewać się w środę, 11 grudnia w godzinach południowych. Wdrażanie nowej organizacji ruchu może potrwać do późnego popołudnia. Ma ona obowiązywać półtora roku. Tyle zajmie rozbiórka starego i budowa nowego węzła.